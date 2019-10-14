Трамп обвинил курдов в намерении втянуть США в конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что курды могут сами выпускать заключенных боевиков террористической организации «Исламское государство*», чтобы заставить США вступить в конфликт.

«Мы не будем участвовать в еще одной войне между людьми, которые сражаются друг с другом в течение 200 лет. У Европы был шанс получить своих заключенных ИГ*, но они не хотели затрат. «Пусть платят США», – сказали они. Курды могут освобождать некоторых (боевиков), чтобы заставить нас вмешаться», – написал Трамп в своем Twitter.

«Неужели люди действительно думают, что мы должны начать войну с членом НАТО – Турцией? Бесконечные войны закончатся!» – добавил Трамп.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии. Позже президент Трамп заявил, что США эвакуируют «самых опасных» боевиков террористической группировки ИГ из северных районов Сирии.

Затем президент США призвал Европу забрать оставшихся террористов из тюрем в Сирии.