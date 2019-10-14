Трамп призвал Европу забрать оставшихся террористов из тюрем в Сирии

Соединенные Штаты уже вывезли самых опасных боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) из тюрем на территории Сирии, теперь страны Европы должны забрать себе остальных, заявил президент США Дональд Трамп.

«В руках у США находятся самые опасные из числа преступников (запрещенной в России террористической группировки) ИГ*. Турция и курды не должны позволить им (остальным боевикам) сбежать. Европа должна была забрать их после множества запросов. Им следует сделать это сейчас. Мы никогда не пустим и не позволим ввезти их в Соединенные Штаты», – заявил Трамп в своем Twitter.

Накануне в Минобороны назвали количество удерживаемых лиц в подконтрольных курдам лагерях и тюрьмах на территории Сирии.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты эвакуируют «самых опасных» боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в России) из северных районов Сирии.

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