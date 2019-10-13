Названо количество удерживаемых лиц в подконтрольных курдам лагерях в Сирии

В лагерях беженцев и местах заключения террористов в северо-восточных районах Сирии, подконтрольных коалиции «Силы демократической Сирии», могут находиться около 120 тыс. человек, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По данным генерала, «на подконтрольных так называемой Автономной администрации северо-восточных районов территориях находится семь мест заключения, в которых содержатся сторонники ИГИЛ* (бывшее название запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*»), и не менее восьми лагерей для временно перемещенных лиц, включая жен и детей экстремистов», передает ТАСС.

«Общая численность содержащихся под стражей и удерживаемых в лагерях лиц, по данным ООН, может составлять около 120 тыс. человек», – сообщил Бакин.

По имеющимся у генерала сведениям, в этих лагерях и местах заключения находятся представители 72 национальностей из 36 стран, охраняют объекты поддерживаемые США «Силы демократической Сирии».

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