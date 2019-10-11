Путин призвал мобилизовать спецслужбы СНГ для избежания прихода боевиков из Сирии

Необходимо мобилизовать спецслужбы стран СНГ для купирования угрозы прихода боевиков террористической группировки ИГ* (запрещена в России) из Сирии, заявил президент России Владимир Путин.

Путин привел данные главного разведуправления генштаба России, согласно которым на севере Сирии находятся сотни боевиков, передает РИА «Новости».

Российский лидер обеспокоен возможностью бегства удерживаемых курдами боевиков ИГ*, поскольку «это реальная угроза для России».

«Как они и куда будут двигаться – через территорию Турции, через другие территории, вглубь уйдут Сирии на неподконтрольные никому территории, через Ирак будут двигаться, через другие страны и регионы? Мы просто должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование этой реально возникающей новой угрозы», – сказал Путин.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил Турцию об опасности освобождения боевиков ИГ.

До этого в пятницу глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии погиб первый турецкий военнослужащий.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

Ранее турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные захватили все назначенные цели.

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