Опубликована карта расположения тюрем для боевиков под контролем курдов в Сирии

Минобороны России опубликовало карту расположения лагерей для беженцев и мест заключения боевиков на подконтрольной курдским формированиям территории северо-востока Сирии.

Согласно данным, опубликованным на сайте Минобороны, на подконтрольной курдским формированиям территории северо-востока Сирии находятся семь мест заключения боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», среди которых тюрьмы «Хасеке» (около 1,1 тыс. заключенных), «Эль-Холь» (1,6 тыс.), «Химо» (около 400) и другие. Больше всего заключенных содержится в «Шаддади» – около 9 тыс. заключенных. Всего в местах заключения находятся 14,65 тыс. боевиков.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, в «Эль-Холь» находится крупнейший лагерь беженцев на подконтрольной курдским формированиям территории северо-востока Сирии, здесь содержатся до 68,6 тыс. человек, включая 4116 христиан и 686 евреев.

Еще 17 тыс. беженцев находится в лагере «Камишлия», более 1 тыс. из которых христиане и до 170 евреи.

Всего в восьми лагерях на северо-востоке Сирии находится около 105,9 тыс. беженцев. Во всех местах содержания беженцев и боевиков распространены инфекционные заболевания, включая гепатит «А» и острые кишечные инфекции.

Накануне в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии назвали количество удерживаемых лиц в подконтрольных курдам лагерях и тюрьмах.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты эвакуируют «самых опасных» боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» из северных районов Сирии.

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