Военные США начали вывозить из Сирии жен боевиков ИГ

Американские военнослужащие перевозят из Сирии в Ирак жен боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России), передает сирийское информагентство SANA.

Сообщается, что американские транспортные средства прибыли из Ирака в лагерь Эль-Холь, расположенный на востоке сирийского города Хасеке, «чтобы переправить несколько десятков жен экстремистов, воевавших на стороне ИГ*», передает ТАСС.

По информации SANA, операция проходила под прикрытием боевых вертолетов и совпала по времени с массовой эвакуацией американских военных баз, находящихся в северо-восточном регионе Сирии.

Сообщается, что в течение суток американские военные переправили около 230 иностранных сторонников ИГ из тюрьмы в населенном пункте Эль-Маликия в спецлагерь, также расположенный близ Хасеке. В дальнейшем их собираются перебросить на иракскую территорию.

До недавнего времени прилегающая к Турции зона, где и находилось большинство лагерей для экстремистов и членов их семей, контролировалась коалицией «Силы демократической Сирии» (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщал, что в этих лагерях могут находиться около 120 тыс. человек.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты эвакуируют «самых опасных» боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» из северных районов Сирии.

После этого президент России Владимир Путин призвал мобилизовать спецслужбы СНГ для купирования угрозы прихода боевиков из Сирии.

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