Выведенные из Сирии подразделения США развернут в другом месте

Президент США Дональд Трамп заявил, что выводимые из Сирии американские войска сначала направят в другие районы, но в конечном итоге они вернутся в Соединенные Штаты.

Он заявил, что не хочет, чтобы какие-либо американские войска оставались в Сирии, однако до того, как они вернутся в США, выведенные подразделения будут развернуты в другом месте, сообщает Reuters.

Также Трамп выразил мнение, что прекращение огня в Сирии пока сохраняется, несмотря на отдельные столкновения.

Ранее сообщалось, что группа американских военнослужащих была переброшена из Сирии в Ирак. Перед этим американская транспортная колонна из Северного Ирака въехала на территорию Сирии для завершения эвакуации военнослужащих США.

Напомним, после того, как Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии против курдов, США вывели войска из этого региона.

До этого Трамп неоднократно говорил о намерении вернуть военных из Сирии домой.

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