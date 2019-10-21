Жители сирийского Камышлы забросали камнями эвакуирующиеся войска США

В Сети появилось видео, на котором жители города Камышлы на сирийско-турецкой границе забрасывают камнями военные машины, эвакуирующие американские войска.

Видео опубликовал в своем Telegram военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц.

В ролике видно, как жители кричат вслед американским военным и кидают в броневики различные предметы.

Ранее в понедельник сообщалось, что «колонна транспортных средств, которую сопровождают американские военные машины, въехала из Северного Ирака в Сирию» и направилась в сторону приграничного города Камышлы для завершения эвакуации американских войск с военных баз.

Позже американская колонна, в которую вошли несколько военных машин, «отправилась из провинций Алеппо и Ракка через провинцию Хасеке к границе с Ираком», передает ТАСС.

Кроме того, сообщалось, что американские военные перевозят в Ирак десятки боевиков террористической группировки «Исламское государство*», находящихся в специальных лагерях на северо-востоке Сирии. Эта операция сил США проходила под прикрытием боевых вертолетов и совпала по времени с массовой эвакуацией американских военных баз.

Кроме того, не более суток назад американские военные переправили около 230 иностранных сторонников ИГ* из тюрьмы в населенном пункте Эль-Маликия в спецлагерь, также расположенный близ Хасеке, для их дальнейшей переброски на иракскую территорию. До недавнего времени прилегающая к Турции зона, где и находилось большинство лагерей для экстремистов и членов их семей, контролировалась коалицией «Силы демократической Сирии» (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования.

В среду войска возглавляемой США коалиции покинули города Ракка и Табка на северо-востоке Сирии. В воскресенье глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют перебросить около тысячи американских военнослужащих с северо-востока Сирии в западный Ирак, чтобы там продолжить борьбу с запрещенной в России террористической группировкой ИГ.