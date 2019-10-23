Стало известно, куда отправятся выходящие из Сирии американские военные после Ирака

Американские силы, которые уходят из Сирии на территорию Ирака, покинут его в течение четырех недель, заявил министр обороны Ирака Наджах аш-Шамри после встречи с главой Пентагона Марком Эспером.

Аш-Шамри заявил, что после Ирака выходящие из Сирии американские войска направятся в Кувейт, Катар или вернутся в США, передает РИА «Новости».

Эспер в среду прибыл с необъявленным визитом в Багдад. Он намеревался встретиться также с премьером Ирака Аделем Абд аль-Махди. Стороны должны обсудить сокращение числа американских военных в Сирии и роль Ирака в этом.

Ранее он заявил, что около 1 тыс. американских военных, которых выводят из северных районов Сирии, отправится в западный Ирак.

При этом объединенное командование ВС Ирака заявляло, что американские военные должны покинуть иракскую территорию, так как им разрешили только транзит.

Военные США покинули большую часть своих баз в сирийских провинциях Алеппо, Хасаке и Ракка.

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