Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Глава минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, где, как ожидается, встретится с премьер-министром и министром обороны Ирака, сообщают СМИ.

В ходе этой встречи Эспер обсудит с иракской стороной сокращение числа американских военных в Сирии и то, «какую роль будет играть в этом Ирак», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Ранее он заявил, что примерно 1 тыс. американских военных, которых выводят из северных районов Сирии, отправится в западный Ирак.

В среду объединенное командование ВС Ирака заявило, что выведенные из Сирии американские военные должны покинуть иракскую территорию, так как им разрешили только транзит.

Отметим, что вооруженные силы США уже покинули большую часть своих баз, расположенных в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке и Ракка, выведя контингент на базы в Ираке.

Решение покинуть северо-восток САР было принято Вашингтоном после начала турецкой военной операции 9 октября против курдских вооруженных формирований, которые последние несколько лет являлись союзниками США в борьбе против террористической группировки «Исламское государство*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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