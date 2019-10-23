США решили оставить военных в нефтеносных районах Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что небольшое число американских подразделений останется в нефтеносных районах Сирии.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Во вторник Трамп сообщал, что США «взяли под охрану» нефтеносные месторождения на севере Сирии.

В среду спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что задачей Соединенных Штатов в этой стране является сдерживание России.