США назвали своей задачей сдерживание России в Сирии

Спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что задачей Соединенных Штатов в этой стране является сдерживание России.

«Указания, которые мне были даны госсекретарем [Майком] Помпео с самого первого дня, и у меня есть все причины полагать, что они были даны ему президентом [Дональдом] Трампом, заключаются в противодействии российским усилиям в сирийском конфликте по достижению военной победы для [президента Башира] Асада», – пояснил Джеффри, передает РИА «Новости».

Он добавил, что занимается этим «каждый день», и отметил, что считает это частью своей миссии.

Ранее в среду Джеффри заявлял, что у США нет планов по свержению президента Сирии Башара Асада.