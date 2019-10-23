США заверили в отказе от планов по свержению Асада

У США нет планов по свержению президента Сирии Башара Асада, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

В комитете по иностранным делам Сената США он подчеркнул, что Вашингтон «не ведет переговоры с Асадом», но тот «является частью переговоров под эгидой ООН», поддерживаемых американской стороной, передает ТАСС.

Он заверил, что «идея» Белого дома «не сводится к тому, чтобы свергнуть Асада». Джеффри как человек, который «участвовал в ходе своей карьеры в одной или двух авантюрах по смене режима», заверил, что «в данном случае речь идет о совершенно другом».

При этом американский сенатор Рэнд Пол, выступая на слушаниях по Сирии, заявил, что переговоры с Асадом необходимы для завершения войны. Он призвал не воспринимать мир «черно-белым», передает РИА «Новости».

Пол заявил: «Есть вещи, которые нам не нравятся в авторитарных режимах... и тем не менее мы ежедневно имеем с ними дело». Сенатор выразил уверенность, что «Асад останется», поэтому необходимо быть «открытыми к различным возможностям с тем, что касается Асада и переговоров».

Напомним, Никки Хейли, занимая должность постпреда Соединенных Штатов при ООН, утверждала, что США якобы никогда не задавались целью свергнуть Асада.

Однако Джон Теффт, к примеру, на посту американского посла в России заявлял, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на уходе Асада.

Сама Хейли в 2017 году говорила, что «приоритетом» США «больше не является цель убрать Асада».

В Госдепе указывали, что США добиваются ухода Асада.

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