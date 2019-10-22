Трамп объявил о взятии месторождений нефти на севере Сирии «под охрану» США

Президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов.

Комментируя судьбу нефтяных месторождений на севере Сирии после вывода из региона американских войск и начала военной операции Турции, Трамп заявил: «Мы взяли нефть под охрану», передает ТАСС.

«Если вы помните, то я выступал против вторжения [США] в Ирак [с целью свержения президента Саддама Хусейна]. Я был гражданским лицом и полномочиями в этой области не обладал. Однако я всегда выступал против вторжения в Ирак. Это было не лучшее решение. Но я всегда говорил: «Если вторгаетесь, то оставьте себе нефть!» То же самое и здесь», – заявил глава американской администрации.

При этом Трамп не исключил, что добычей нефти на севере Сирии может заняться крупная американская компания. «Мы что-то придумаем для курдов, чтобы у них были денежные средства. Возможно, мы обеспечим приход [в регион] одной из своих крупных нефтяных компаний, чтобы все было сделано надлежащим образом», – заявил глава Белого дома.

«У них [курдов] будет приток наличных средств, которого в настоящее время по существу нет, все воюют. Крупных запасов нефти в этом районе нет, но все воюют за то, что имеется», – добавил Трамп.

Накануне Трамп пригрозил Турции новыми пошлинами и санкциями в случае «неприемлемого поведения» Анкары.

Напомним, 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции Турции в Сирии. Двумя днями ранее Трамп подписал указ о введении санкций против Турции и пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД