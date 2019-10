Турция вернула Сирии огромные территории У Ближнего Востока появились новые покровители 17 октября 2019, 12:32

Текст: Петр Акопов

Сообщить об ошибке • Дональда Трампа опять обвиняют в предательстве за вывод американских войск из сирийского Курдистана и начало турецкой операции. Его упрекают, что он якобы «подарил» России не только Сирию, но чуть ли не весь Ближний Восток. Но невозможно подарить то, чем не владеешь – Трамп просто сделал то, что давно пора было сделать. А Россия укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке вовсе не из-за Трампа. Уход американцев из северной Сирии, открывший дорогу турецкой операции против курдов, которая, в свою очередь, привела к соглашению между курдами и Асадом и восстановлению контроля Дамаска над еще одной частью территории страны, стал поводом для обвинений Трампа в предательстве и работе на Россию. Для американских «аналитиков» все просто – сдал курдов туркам, в итоге выиграл Путин, потому что Асад вернул себе еще один кусок Сирии. Более того – предательство Трампа плохо скажется и на отношении к Америке на всем Ближнем Востоке. Вот что пишет Том Роган в Washington Examiner: «Предав тех, кто потерял тысячи людей в борьбе против «Исламского государства*», президент Дональд Трамп продемонстрировал свою ненадежность и показал, что с Америкой не стоит заключать альянсы. В ходе своих визитов в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию Путин попытался внушить этим давним союзникам США простую мысль: «Вы не можете доверять Трампу, но вы можете доверять мне». Путин попытается убедить их и Египет в необходимости покинуть орбиту США и сблизиться с Россией. «Я могу контролировать вашего врага – Иран», – скажет Путин. Но, добавит он, «вам придется за это заплатить: вы должны покупать больше российской военной техники и заставить ОПЕК повысить цены на нефть». ...Путин постарается позиционировать себя как гаранта безопасности курдов в их противостоянии Турции и одновременном гарантом интересов безопасности Турции в ее противостоянии курдам. А потом он позвонит лидерам суннитских монархий и скажет: «Что я вам говорил? Я надежный, а Америка – нет. Вам следует прислушиваться ко мне и забыть об американцах»... Трамп уверен, что он заканчивает бессмысленную войну. Но реальность покажет ему, что он сделал очень щедрый подарок ключевому врагу Америки в обмен всего на несколько твитов». А The New York Times пишет о том, что «в Сирии Россия с радостью заполняет пустоту, оставляемую американцами», и о том, что происходящее сейчас – «это неожиданный подарок для Путина» (причем цитируя при этом российского востоковеда Александра Шумилина): «Надо сказать, что все самые значительные успехи России в Сирии не были достигнуты в результате преднамеренных усилий Москвы. Они просто обрушились на Путина и Москву как манна небесная в результате специфического поведения западных стран и Турции». «Предательство» Трампа взволновало и украинскую элиту: в Киеве уже пишут о том, что «Трамп предал курдов – предаст и Украину». Но на самом деле Трамп никого не предавал и никакой России не помогал. Его действия в Сирии абсолютно логичны, как и усиление позиций России. В 2019 году говорить о том, что Россия использует американские ошибки и слабость на Ближнем Востоке, о том, что ей делают подарки – смешно и глупо. Россия использовала американские ошибки и слабости в 2012–2015 годах, а сейчас она играет свою игру, которой Штаты просто не могут помешать. Могут помочь, да и то только косвенно, как и произошло в случае с решением Трампа об уходе из Сирии. Но эта помощь не имеет никакого принципиального значения: партия США в Сирии была проиграна задолго до Трампа – и президент США лишь сделал то, что давно уже пора было совершить. Если бы США еще дольше оставались в Сирии, это ничем не помогло бы ни им, ни курдам. Наоборот, чем дольше они мешали турецкой операции, тем хуже становились их и так плохие отношения с Анкарой. Штаты не могли помешать туркам атаковать курдов. Они могли оттягивать начало операции, но не предотвратить ее. У сирийских курдов нет ни одного шанса на образование своего государства – с американской помощью или без. В ходе войны они заняли территории большие, чем традиционно контролировали, и в любом случае в будущем им пришлось бы выбирать между возвращением в единую Сирию и попытками воевать на два фронта – с Дамаском и Анкарой. Сейчас турки подтолкнули их к переговорам с Асадом, что можно только приветствовать. Американцы (в количестве нескольких сотен военнослужащих) не играли на севере Сирии никакой военной роли. Они политически обозначали американское присутствие, что позволяло Вашингтону настаивать на том, что Турция ничего не может делать в этом регионе без согласования с США. И сколько бы времени американцы еще не простояли на севере Сирии, рано или поздно им все равно пришлось бы эвакуироваться, чтобы не попасть под турецкий или сирийский огонь. Но каждый месяц нахождения американцев в Сирии ухудшал и так плохие отношения с Турцией: у Эрдогана масса претензий к Штатам, и сирийские курды занимают среди них далеко не последнее место. Уйдя с севера Сирии, Трамп снял хотя бы одну важную проблему с повестки американо-турецких отношений. Но теперь он вынужден делать вид, что собирается страшно покарать Турцию. Но Турция нужна Америке больше, чем Америка Турции. И понимающий это Эрдоган готов торговаться с Трампом до последнего. Давить на Эрдогана бесполезно – американцы, конечно, могут навредить турецкой экономике, но для него ставки в игре очень велики: речь идет о взятии Анкарой не курдских городов, а нового геополитического веса, переводящего Турцию в разряд великих держав. При этом сама операция «Источник мира» не будет долгой: на следующей неделе Путин с Эрдоганом, вероятно, согласуют временный раздел турецко-сирийской границы и севера Сирии, с тем, чтобы были учтены и турецкие интересы (с созданием 30-километровой зоны безопасности), и сирийские (с восстановлением контроля над частью границы), и чтобы даже курды по возможности не почувствовали себя униженными. В любом случае сирийское урегулирование и дальше будет решаться в трехстороннем формате Россия – Турция – Иран. Все три страны слишком много сделали, чтобы позволять другим игрокам мутить воду. Американцы сейчас лишь юридически поставили точку в своей сирийской игре, на самом деле закончившейся для них давным-давно. Доверие к США арабов Персидского залива было подорвано не решением Трампа об уходе из Сирии, а всей дотрамповской ближневосточной политикой США. Сначала разгромили Ирак, который был противником саудитов, но уравновешивал Иран. Потом в ходе иракского хаоса Иран укрепил свои позиции в Ираке, к вящей «радости» тех же саудитов. Потом началась сирийская война, в ходе которой Обама чертил «красные линии», давая саудитам надежду на то, что США близки к военному вмешательству. И ничего не происходило. Потом США заключили ядерную сделку с Ираном, тоже к большому неудовольствию саудитов. А затем, уже при Трампе, вышли из нее. Монархи залива не знают, что им ждать от США, но видят, что Россия последовательно и настойчиво возвращается на Ближний Восток. Пришла в Сирию – и изменила ситуацию. На эту тему Воспользовалась американскими ошибками? Да, тогда, в 2012–2015-х, конечно, даже не ошибками, а всеми последствиями той политики, которую Штаты проводили в регионе. США разворотили регион, в котором у России есть масса интересов, и правители которого хорошо помнят или знают из истории, какую большую роль играла Москва в регионе в 50–80-е годы, и уже успели убедиться, что с нашей страной снова можно иметь дело. В таких ситуациях никаких подарков Трампа не бывает: был подарок Обамы (на самом деле – Буша, развязавшего иракскую войну), но его Путин давно уже использовал. Сейчас Россия сама зарабатывает свою репутацию и наращивает свое влияние, а американцам остается только наблюдать за происходящим. Да, имея на Ближнем Востоке огромную военную мощь, глубочайшие финансовые завязки и просто личные связи с местными элитами, Штаты утратили инициативу и доверие, перестали определять даже не повестку, а динамику происходящего. На одном нагнетании «иранской темы» далеко не уедешь, тем более что иранцы не собираются идти ни на какие уступки, требуя, напротив, уступок от США. Теперь Трампу важно, чтобы Турция не превратилась для США во второй Иран – бывшего военного союзника, порвавшего все связи с Вашингтоном и превратившегося в последовательного противника США на всем Ближнем Востоке. Так что Трампу не до подарков России – самому бы что-нибудь ближневосточное от Кремля получить. 