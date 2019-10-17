Взгляд
17 октября, четверг  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
Разделы

Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
Перейти а раздел…

Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессеФото: ВЗГЛЯД
Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

Употребление малолетними детьми алкоголя может стать основанием для лишения родительских правФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Так называемое дело пьяного мальчика из Балашихи еще не успело забыться, а на смену ему пришло новое − из Кировской области. Погибшему в ДТП ребенку тоже шесть лет и на момент гибели он тоже был пьян, утверждает экспертиза. Разница в том, что за рулем на этот раз сидел майор полиции. Многие не верят в подлог, поскольку экспертиза никак не повлияет на квалификацию дела. Увы, логика у подлога в данном случае есть. Причем весьма циничная. Подробности...
Перейти а раздел…

У Ближнего Востока появились новые покровители

Во время визита в Саудовскую Аравию Путин подарил королю Салману охотничьего кречетаФото: Bandar Algaloud/Courtesy of
Saudi Royal Court/Reuters
Дональда Трампа опять обвиняют в предательстве за вывод американских войск из сирийского Курдистана и начало турецкой операции. Его упрекают, что он якобы «подарил» России не только Сирию, но чуть ли не весь Ближний Восток. Но невозможно подарить то, чем не владеешь – Трамп просто сделал то, что давно пора было сделать. А Россия укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке вовсе не из-за Трампа. Подробности...
Перейти а раздел…

Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Нас создало советское телевидение

Герман Садулаев, писатель, публицист
Происходит нечто большее, чем просто «смена носителей». Меняется сам тип культуры, а, стало быть, и общества, и государства. Мы еще вспомним добрым словом умирающее телевидение. Поблагодарим его за то, что оно создало нацию и язык. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как победить страх и ненависть Америки к России

Антон Крылов, журналист
Более 70% американцев относятся к русским, как к врагам. Это – результат массированной антироссийской пропаганды. Это именно пропаганда, потому что более 90% материалов про Россию в США – негатив. И если США решили бояться, то наш исторический долг – выиграть. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

Алексей Алешковский, сценарист
Хорошие новости – это в первую очередь модели конструктивного решения сложных проблем. Это модели не конфронтации, а взаимодействия человека и государства. Чернуха достала всех. Подробности...
Обсуждение: 115 комментариев
    Перейти а раздел…

    Россия своих людей не бросает

    Конфузы с исполнением российского гимна

    Анна Долгарева: Смертная казнь по наследству

      Перейти а раздел…

      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
      Подробности...

      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
      Подробности...

      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

          Перейти а раздел…
          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Британия и ЕС пришли к новому соглашению по Brexit
              СК назвал причину гибели пассажиров SuperJet в ШереметьевоРоссия заявит США протест из-за снятых с поезда под Северодвинском дипломатовСирийские войска вышли к границе с ТурциейЗачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»
              Редактора новгородской газеты обвинили в изнасиловании журналисткиЛукашенко: Россия – это больше, чем странаАзербайджан назвал условия въезда в страну россиян с армянскими фамилиямиЛех Валенса похвалил Россию
              Грузины напали на представительство Южной Осетии в РимеПутин предложил Госдуме отозвать признание комиссии в рамках Женевских конвенцийГлава украинского футбола на матче с Португалией «получил в морду» в VIP-ложеДрузья рассказали об умершей в школьном туалете девочке из Новосибирска

              российская Х-31


              Эксперт оценил возможности Украины создать новую сверхзвуковую ракету

              «курам на смех»


              Шарий объяснил, почему Зеленский боится закрыть сайт «Миротворец»

              «успешный авиаудар»


              Авиация коалиции США разбомбила собственный склад в Сирии

              Видео

              громкое дело


              Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

              ближний восток


              Турция вернула Сирии огромные территории

              новые условия


              «План Зеленского» по Донбассу отличается наглостью

              общественное мнение


              Украинцы захотели с Россией общего будущего

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Возможность работать


              Сергей Мардан: Зачем России врачи-гастарбайтеры

              Банковский запрет


              Екатерина Звягина: Перестанут ли банки кошмарить бизнес

              Хорошие новости


              Алексей Алешковский: Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

              на ваш взгляд


              На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?

              У Ближнего Востока появились новые покровители

              Во время визита в Саудовскую Аравию Путин подарил королю Салману охотничьего кречета   17 октября 2019, 12:32
              Фото: Bandar Algaloud/Courtesy of
              Saudi Royal Court/Reuters
              Текст: Петр Акопов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Дональда Трампа опять обвиняют в предательстве за вывод американских войск из сирийского Курдистана и начало турецкой операции. Его упрекают, что он якобы «подарил» России не только Сирию, но чуть ли не весь Ближний Восток. Но невозможно подарить то, чем не владеешь – Трамп просто сделал то, что давно пора было сделать. А Россия укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке вовсе не из-за Трампа.

              Уход американцев из северной Сирии, открывший дорогу турецкой операции против курдов, которая, в свою очередь, привела к соглашению между курдами и Асадом и восстановлению контроля Дамаска над еще одной частью территории страны, стал поводом для обвинений Трампа в предательстве и работе на Россию. Для американских «аналитиков» все просто – сдал курдов туркам, в итоге выиграл Путин, потому что Асад вернул себе еще один кусок Сирии.

              Более того – предательство Трампа плохо скажется и на отношении к Америке на всем Ближнем Востоке. Вот что пишет Том Роган в Washington Examiner:

              «Предав тех, кто потерял тысячи людей в борьбе против «Исламского государства*», президент Дональд Трамп продемонстрировал свою ненадежность и показал, что с Америкой не стоит заключать альянсы. В ходе своих визитов в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию Путин попытался внушить этим давним союзникам США простую мысль: «Вы не можете доверять Трампу, но вы можете доверять мне». Путин попытается убедить их и Египет в необходимости покинуть орбиту США и сблизиться с Россией. «Я могу контролировать вашего врага – Иран», – скажет Путин. Но, добавит он, «вам придется за это заплатить: вы должны покупать больше российской военной техники и заставить ОПЕК повысить цены на нефть».

              ...Путин постарается позиционировать себя как гаранта безопасности курдов в их противостоянии Турции и одновременном гарантом интересов безопасности Турции в ее противостоянии курдам. А потом он позвонит лидерам суннитских монархий и скажет: «Что я вам говорил? Я надежный, а Америка – нет. Вам следует прислушиваться ко мне и забыть об американцах»...

              Трамп уверен, что он заканчивает бессмысленную войну. Но реальность покажет ему, что он сделал очень щедрый подарок ключевому врагу Америки в обмен всего на несколько твитов».

              А The New York Times пишет о том, что «в Сирии Россия с радостью заполняет пустоту, оставляемую американцами», и о том, что происходящее сейчас – «это неожиданный подарок для Путина» (причем цитируя при этом российского востоковеда Александра Шумилина):

              «Надо сказать, что все самые значительные успехи России в Сирии не были достигнуты в результате преднамеренных усилий Москвы. Они просто обрушились на Путина и Москву как манна небесная в результате специфического поведения западных стран и Турции».

              «Предательство» Трампа взволновало и украинскую элиту: в Киеве уже пишут о том, что «Трамп предал курдов – предаст и Украину».

              Но на самом деле Трамп никого не предавал и никакой России не помогал. Его действия в Сирии абсолютно логичны, как и усиление позиций России. В 2019 году говорить о том, что Россия использует американские ошибки и слабость на Ближнем Востоке, о том, что ей делают подарки – смешно и глупо.

              Россия использовала американские ошибки и слабости в 2012–2015 годах, а сейчас она играет свою игру, которой Штаты просто не могут помешать. Могут помочь, да и то только косвенно, как и произошло в случае с решением Трампа об уходе из Сирии. Но эта помощь не имеет никакого принципиального значения: партия США в Сирии была проиграна задолго до Трампа – и президент США лишь сделал то, что давно уже пора было совершить. Если бы США еще дольше оставались в Сирии, это ничем не помогло бы ни им, ни курдам. Наоборот, чем дольше они мешали турецкой операции, тем хуже становились их и так плохие отношения с Анкарой.

              Штаты не могли помешать туркам атаковать курдов. Они могли оттягивать начало операции, но не предотвратить ее. У сирийских курдов нет ни одного шанса на образование своего государства – с американской помощью или без. В ходе войны они заняли территории большие, чем традиционно контролировали, и в любом случае в будущем им пришлось бы выбирать между возвращением в единую Сирию и попытками воевать на два фронта – с Дамаском и Анкарой. Сейчас турки подтолкнули их к переговорам с Асадом, что можно только приветствовать.

              Американцы (в количестве нескольких сотен военнослужащих) не играли на севере Сирии никакой военной роли.

              Они политически обозначали американское присутствие, что позволяло Вашингтону настаивать на том, что Турция ничего не может делать в этом регионе без согласования с США. И сколько бы времени американцы еще не простояли на севере Сирии, рано или поздно им все равно пришлось бы эвакуироваться, чтобы не попасть под турецкий или сирийский огонь.

              Но каждый месяц нахождения американцев в Сирии ухудшал и так плохие отношения с Турцией: у Эрдогана масса претензий к Штатам, и сирийские курды занимают среди них далеко не последнее место. Уйдя с севера Сирии, Трамп снял хотя бы одну важную проблему с повестки американо-турецких отношений. Но теперь он вынужден делать вид, что собирается страшно покарать Турцию. Но Турция нужна Америке больше, чем Америка Турции. И понимающий это Эрдоган готов торговаться с Трампом до последнего. Давить на Эрдогана бесполезно – американцы, конечно, могут навредить турецкой экономике, но для него ставки в игре очень велики: речь идет о взятии Анкарой не курдских городов, а нового геополитического веса, переводящего Турцию в разряд великих держав.

              При этом сама операция «Источник мира» не будет долгой: на следующей неделе Путин с Эрдоганом, вероятно, согласуют временный раздел турецко-сирийской границы и севера Сирии, с тем, чтобы были учтены и турецкие интересы (с созданием 30-километровой зоны безопасности), и сирийские (с восстановлением контроля над частью границы), и чтобы даже курды по возможности не почувствовали себя униженными. В любом случае сирийское урегулирование и дальше будет решаться в трехстороннем формате Россия – Турция – Иран. Все три страны слишком много сделали, чтобы позволять другим игрокам мутить воду. Американцы сейчас лишь юридически поставили точку в своей сирийской игре, на самом деле закончившейся для них давным-давно.

              Доверие к США арабов Персидского залива было подорвано не решением Трампа об уходе из Сирии, а всей дотрамповской ближневосточной политикой США. Сначала разгромили Ирак, который был противником саудитов, но уравновешивал Иран. Потом в ходе иракского хаоса Иран укрепил свои позиции в Ираке, к вящей «радости» тех же саудитов. Потом началась сирийская война, в ходе которой Обама чертил «красные линии», давая саудитам надежду на то, что США близки к военному вмешательству. И ничего не происходило. Потом США заключили ядерную сделку с Ираном, тоже к большому неудовольствию саудитов. А затем, уже при Трампе, вышли из нее. Монархи залива не знают, что им ждать от США, но видят, что Россия последовательно и настойчиво возвращается на Ближний Восток. Пришла в Сирию – и изменила ситуацию.

              Воспользовалась американскими ошибками? Да, тогда, в 2012–2015-х, конечно, даже не ошибками, а всеми последствиями той политики, которую Штаты проводили в регионе. США разворотили регион, в котором у России есть масса интересов, и правители которого хорошо помнят или знают из истории, какую большую роль играла Москва в регионе в 50–80-е годы, и уже успели убедиться, что с нашей страной снова можно иметь дело.

              В таких ситуациях никаких подарков Трампа не бывает: был подарок Обамы (на самом деле – Буша, развязавшего иракскую войну), но его Путин давно уже использовал. Сейчас Россия сама зарабатывает свою репутацию и наращивает свое влияние, а американцам остается только наблюдать за происходящим. Да, имея на Ближнем Востоке огромную военную мощь, глубочайшие финансовые завязки и просто личные связи с местными элитами, Штаты утратили инициативу и доверие, перестали определять даже не повестку, а динамику происходящего. На одном нагнетании «иранской темы» далеко не уедешь, тем более что иранцы не собираются идти ни на какие уступки, требуя, напротив, уступок от США. Теперь Трампу важно, чтобы Турция не превратилась для США во второй Иран – бывшего военного союзника, порвавшего все связи с Вашингтоном и превратившегося в последовательного противника США на всем Ближнем Востоке.

              Так что Трампу не до подарков России – самому бы что-нибудь ближневосточное от Кремля получить.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............