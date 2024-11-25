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Российские FPV-дроны уничтожили автомобиль для эвакуации ВСУ в Курской области
Минобороны: FPV-дроны уничтожили автомобильную технику ВСУ на Курском направлении
Расчеты FPV-дронов уничтожили на Курском направлении технику ВСУ, включая автомобиль для эвакуации, сообщили в Министерстве обороны.
Минобороны России сообщило об уничтожении автомобильной техники Вооруженных сил Украины расчетами FPV-дронов на Курском направлении, передает РИА «Новости».
Одним из расчетов FPV-дрона был уничтожен автомобиль, предназначенный для эвакуации украинских военнослужащих, а другим расчетом – грузовой автомобиль ВСУ во время его движения.
По данным Минобороны, разведывательные дроны испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» сыграли ключевую роль в наведении ударных дронов на цели. Эти дроны предоставили оперативные данные о местоположении украинских автомобилей, что позволило быстро уничтожить технику.
Как указали в ведомстве, средства объективного контроля зафиксировали точное попадание в цели, что подтверждает эффективность применяемых методов.
Ранее расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» впервые обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Курской области.
До этого расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили район сосредоточения живой силы ВСУ в Харьковской области, фиксируя поражение средствами объективного контроля.