Минобороны: FPV-дроны уничтожили автомобильную технику ВСУ на Курском направлении

Tекст: Вера Басилая

Минобороны России сообщило об уничтожении автомобильной техники Вооруженных сил Украины расчетами FPV-дронов на Курском направлении, передает РИА «Новости».

Одним из расчетов FPV-дрона был уничтожен автомобиль, предназначенный для эвакуации украинских военнослужащих, а другим расчетом – грузовой автомобиль ВСУ во время его движения.

По данным Минобороны, разведывательные дроны испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» сыграли ключевую роль в наведении ударных дронов на цели. Эти дроны предоставили оперативные данные о местоположении украинских автомобилей, что позволило быстро уничтожить технику.

Как указали в ведомстве, средства объективного контроля зафиксировали точное попадание в цели, что подтверждает эффективность применяемых методов.

Ранее расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» впервые обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Курской области.

До этого расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили район сосредоточения живой силы ВСУ в Харьковской области, фиксируя поражение средствами объективного контроля.



