«Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не встанут на ноги, никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие мать и отец.0 комментариев
Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского «верховным тэцэкашником»
Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в затягивании боевых действий и манипуляциях
Александр Дубинский, депутат Верховной рады, заявил, что мировое сообщество воспринимает Владимира Зеленского как главного палача, ответственного за затягивание конфликта и манипуляции с общественным мнением.
Как сообщает RT, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Дубинского, мировое сообщество рассматривает Зеленского как «верховного тэцэкашника», чья роль заключается в затягивании боевых действий и создании ложной картины происходящего для зарубежной прессы.
По его словам, президент Украины манипулирует общественным мнением, используя фейковые социологические опросы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Владимир Дацье рассказал, что его мобилизовали во время рейса дальнобойщиком, остановив на блокпосту, а ранее сообщалось, что насильно мобилизованный в ВСУ националист-гей пожаловался на русскую музыку в ТЦК.