Экс-разведчик США назвал Трампа «путинским министром иностранных дел»

Бывший офицер разведки США Джейсон Кандер заявил, что президент страны Дональд Трамп является «путинским министром иностранных дел».

Кандер заявил, что Трамп якобы соглашается с российской политикой в Сирии и на Украине, это, по его мнению, является достаточным основанием для импичмента главе государства, передает «ИноТВ» со ссылкой на Newsweek.

«Даже неважно, есть ли у него инвестиции в российских фирмах. Сейчас он боится, что Россия либо подорвет его легитимность, признав, что помогла ему победить на выборах, либо не поможет ему выиграть снова. В любом случае, он у России в кармане. Всеми своими действиями он поддерживает российскую внешнюю политику. По сути, он является путинским министром иностранных дел», – сказал Кандер.

Издание напомнило, что с приходом Трампа к власти Соединенные Штаты прекратили попытки свергнуть президента Сирии Башара Асада, хотя и действовали против сил правительства страны.

Кроме того, Трамп намерен вывести войска из Сирии и оставить союзников беззащитными перед Турцией, Россией и Сирией, отметил автор публикации.

В субботу газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме писала, что президент США Дональд Трамп «заискивал» перед российским лидером Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года.