Американские СМИ раскрыли детали первого телефонного звонка Трампа Путину

Президент США Дональд Трамп «заискивал» перед российским лидером Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации издания, Трамп называл Путина «великим лидером и рассыпался в извинениях за то, что не позвонил ему раньше», передает ТАСС.

Бывшие и действующие помощники президента США, которые, как утверждает газета, присутствовали в Овальном кабинете во время переговоров, заявили, что Трамп «вел себя подобострастно и подлизывался».

Отмечается, что американский лидер перескакивал с одной темы на другую, в то время как Путин придерживался намеченных тем обсуждения. «Он (Трамп – прим. ВЗГЛЯД) вел себя как: «Боже мой, мои помощники не сказали мне, что вы пожелали говорить со мной», – рассказал изданию источник.

Утверждается, что во время одного из телефонных разговоров Трамп якобы обратился к российскому президенту за «наставлениями по поводу налаживания дружественных отношений с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном».

По информации WP, служащие Белого дома удивлялись, почему Трамп столь дружелюбно расположен по отношению к Москве.

Отмечается также, что Трамп «не был уверен» в выводах Лондона по «отравлению» Сергея и Юлии Скрипалей в английском городе Солсбери. В разговоре с занимавшей в тот момент пост премьер-министра Великобритании Терезой Мэй ставил под сомнение выводы разведки о причастности России к данному делу, сообщает издание.

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента обвиненного в шантаже Украины Дональда Трампа. Чтобы опровергнуть претензии в адрес американского лидера, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.

Кроме того, демократы заявили о намерении добиваться публикации разговоров Трампа и Путина. Российский лидер заявил, что он не против публикации его переговоров с Трампом, так как там нет ничего, что могло бы компрометировать.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин готов к обнародованию разговоров с Трампом.

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