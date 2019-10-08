Вывод войск США из северной Сирии стал неожиданностью для России

США и Турция не сообщали России о планах по выводу американских войск с северо-востока Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никто не уведомил. Но мы с вами еще не знаем, какие войска выводятся оттуда, в каком объеме, выводятся ли они и так далее. Вы знаете, что были разные заявления о выводе войск из различных частей мира, которые не находили своего подтверждения. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем за развитием ситуации», – пояснил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

Он добавил, что президент России Владимир Путин не контактировал с американским лидером Дональдом Трампом и президентом Турции Тайипом Эрдоганом по поводу происходящего в Сирии.

Напомним, США отвели силы от сирийско-турецкой границы, отказавшись поддерживать операцию Турции на севере Сирии. В понедельник ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.

Дональд Трамп заявлял, что США нужно закончить «нелепые бесконечные войны» в Сирии и счел пребывание американских военных в этой стране «бесцельным».