Трамп назвал многолетнее пребывание военных США в Сирии «бесцельным»

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США нужно закончить «нелепые бесконечные войны» в Сирии и отправить военнослужащих домой.

«Соединенные Штаты должны были провести в Сирии всего 30 дней. Это было много лет назад. Но мы остались [в Сирии], продолжая глубже и глубже погружаться в войну без цели», – написал Трамп в своем Twitter.

Он добавил, что пришло время «выйти из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой».

Президент США заявил, что теперь с ситуацией должны заниматься Турция, Европа, Сирия, Ирак и Россия.

Ранее США отвели войска от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии.

В конце 2018 года Белый дом заявил о начале вывода американских войск из Сирии, который займет от 60 до 100 дней. До этого Трамп объявил о победе над ИГ*.