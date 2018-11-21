Назван срок вывода американских войск из Сирии

США намерены вывести войска из Сирии в срок от 60 до 100 дней, сотрудники Госдепа из Сирии будут эвакуированы в течение 24 часов, сообщают СМИ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, все вооруженные силы США будут выведены, когда закончатся последние стадии операции против ИГ*, передает РИА «Новости».

Ранее в среду Белый дом официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии.