Tекст: Мария Иванова

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Приймачук сообщил о нехватке кадров в украинской армии, передает РИА «Новости».

По его словам, около полугода назад в танковую бригаду, задействованную в боях в Курской области, были переведены 400 военнослужащих. Приймачук, который ранее служил в Государственной специальной службе транспорта (ДССТ), рассказал, что его вместе с другими военнослужащими направили в бригаду на условиях, напомнивших продажу.

Приймачук сообщил, что был призван в армию в 2022 году и назначен водителем, но так и не получил машину. Вместо этого ему выдали автомат и назначили в караул. Его прежняя служба в ДССТ заключалась в охране мостов и стратегических объектов. Он подчеркнул слабую подготовку солдат: за все время службы он только один раз посетил полигон, где ему выдали всего 12 патронов.

Военнослужащий рассказал, что был отправлен в Курскую область около 24 сентября. При этом командование сообщило ему и его сослуживцам, что они отправляются «посадку какую-то охранять». Приймачук добавил, что вышестоящие офицеры пугали подчинtнных, что за попытку сбежать им могут инкриминировать попытку кражи оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Курском направлении силовые структуры взяли в плен британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсена, служившего в 22-м полку связи Британии. Андерсон заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон, несмотря на его нежелание.

Ранее в ходе действий группировки «Север» Вооруженных сил России в Курской области были блокированы подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, более 80 националистов уничтожено, сообщили в Минобороны.