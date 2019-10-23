Эксперт сказал, кто выиграл от договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии

Взгляд
23 октября, среда  |  Последнее обновление — 15:58  |  vz.ru
Разделы

Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

Путин и Эрдоган нашли решение острой ситуации на сирийско-турецкой границеФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
После шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. Турция пока остается в буферной зоне, откуда выходят курдские формирования. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не позарится на чьи-то территории, и подтвердил приверженность сохранению сирийской территориальной целостности. Владимир Путин назвал решения судьбоносными – и так оно есть. Подробности...
Перейти а раздел…

Россияне почувствовали ответственность за страну в интернете

Молодые россияне заметили, что могут влиять на судьбу страны через социальные сетиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Гражданское самосознание россиян показывает неуклонную тенденцию к росту, обнаружили социологи. Так, стало существенно больше тех, кто осознает свою ответственность за судьбу страны, и уменьшилось число живущих по принципу «моя хата с краю». Специалисты объясняют происходящее разными причинами. Но одной из основных является возможность влиять на происходящее в стране через интернет. Подробности...
Перейти а раздел…

Как «Трамп в юбке» служит интересам России

Тулси Габбард – индуистка, изоляционистка, сторонница Башара Асада, ветеран иракской войны, конгресвумен от Гавайев, майор и член Демократической партии Фото: Hugh Gentry/Reuters
Хотя президенту США удалось доказать спецпрокурору, что он не является российским агентом, российские агенты на американской земле не переводятся. Теперь в работе на Москву и лично на Владимира Путина обвиняют прежде малоизвестную конгрессвумен Тулси Габбард. Эта принципиальная женщина с незаурядной биографией стала настоящим проклятием для Демпартии и лично Хиллари Клинтон. Но при чем здесь Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
Перейти а раздел…

Анонимность в интернете требует жертв

Виктория Федотова, журналист
То, что в Сети можно оставаться незамеченным, – заблуждение. За вами следят с того момента, как вы нажимаете кнопку «включить». И даже раньше – устройства прекрасно передают информацию и выключенными. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Украинская удавка на шее русской интеллигенции

Ольга Андреева, Журналист
«Россия должна вывести войска из Донбасса, прекратить войну на Украине и перестать давить танками свободу». У меня остался только один вопрос, но ответа на него нет: в каком информационном поле существуют люди, считающие себя совестью нации? Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

«Руины режима» возникнут только в двух случаях

Сергей Худиев, публицист, богослов
Борьба со злоупотреблениями и «смена режима» – это не только разные, это взаимоисключающие задачи. И если вы действительно хотите права, законности, Конституции – вам стоит немедленно порвать с революционерами. Подробности...
Обсуждение: 126 комментариев
    Перейти а раздел…

    Сколько зарабатывают киберспортсмены

    Новая подруга России в США

    Самые необычные российские изобретения

      Перейти а раздел…

      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
      Подробности...

      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев

      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?
          • Да

          • Нет

          В каком союзе вы хотели бы жить?
          • В Советском Союзе

          • В Европейском союзе

          • В Евразийском союзе

          • В другом (указать в комментариях)

          • Я противник союзов

          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
          • В офисе

          • Удаленно

            Перейти а раздел…

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Немецкие министры поругались из-за Сирии
              Депутатов Госдумы отругали за прогул заседания по проекту бюджетаГермания предложила новый план по безопасности на севере СирииЭксперт объяснил выгоду России от списания Африке долгов на 20 млрд долларовБывший вице-президент Олимпийского комитета России задержан в Майами
              Задержаны двое участников перестрелки между семьями Бациевых и ДакишвилиСу-27 встретил американский бомбардировщик над Черным моремКудрин указал на недостатки бюджета России на 2020 годВизитку Путина продают в Сети за 2 млн рублей
              Опубликовано видео вскрытия найденного после прорыва дамбы сейфа с золотомCNN увидела унижение США в словах ШойгуЛасицкене с рекордным результатом обыграла украинок на Военных играх в КитаеВ Британии обнаружен грузовик с 39 телами

              Главная тема


              Россияне почувствовали ответственность за страну в интернете

              ближний восток


              Эксперт оценил критику США договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии

              «ведут себя грубо и нагло»


              В Госдуме отреагировали на имитацию бомбардировки Крыма ВВС США

              Черное море


              Украина признала бесполезность бронекатеров из «москитного флота»

              Видео

              охота на «мамонтов»


              В российских тюрьмах изобрели новую схему обмана пользователей соцсетей

              сбой запуска ракеты


              Ядерный щит России потребовал проверки на прочность

              Розовский и Басилашвили


              Почему советская интеллигенция поддерживает противников России

              ближний восток


              Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Ближе к небу


              Святослав Шевченко: Как выжить во время информационного апокалипсиса

              Информационные вбросы


              Василий Стоякин: Фейковая политика против реального мира

              Жертвы перестройки


              Сергей Мардан: Россиянам не удастся привить комплекс неполноценности

              на ваш взгляд


              Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?

              Эксперт сказал, кто выиграл от договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии

                 23 октября 2019, 15:16
              Фото: Rodi Said/Reuters
              Текст: Оксана Борисова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Сирийское правительство при активной помощи России, Ирана и, в некотором смысле, Турции, хотя та и не ставила себе задач им помогать, сильно расширило сферу своей юрисдикции, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя ситуацию, сложившуюся в настоящий момент в Сирии.

              Заметно расширил сферу контроля Дамаска «Последний акт, связанный с турецкой операцией, заставил курдов пойти на переговоры и достижение договоренностей с Дамаском», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

              Естественно, это не финал, потому что предстоит очень тяжелый, нервный и не без откатов назад процесс, продолжил экперт. Но в целом курдам деваться некуда, и в этом плане Дамаск в выигрыше. Понятно, что курды не могут рассчитывать на свою суверенную государственность, а получение автономии или самоуправления все равно должно происходить под чьей-то эгидой. При этом выяснилось, что покровительство Соединенных Штатов весьма ненадежно, эгида Турции не рассматривается, поэтому речь может идти только о том, в каком виде удастся стабилизировать отношения под юрисдикцией Дамаска, поделился эксперт.

              «В каком-то смысле можно считать, что курды получили нечто, хотя, конечно, они – наименее удовлетворенная сторона. Но исторически, к сожалению, им к этому не привыкать», – сказал Федор Лукьянов.

              По мнению собеседника, солидным договоренностям может помешать возможный конфликт между Москвой и Анкарой. Этого нельзя исключать, потому что отношения двух стран сегодня очень хрупкие. Но с другой стороны, с тех пор, как в 2016 году был урегулирован острый конфликт, связанный со сбитым российским бомбардировщиком, все возникающие разногласия, связанные с несовпадением интересов, Путин и Эрдоган ухитряются регулировать и выходить из всех коллизий. Я думаю, что это продолжиться, потому что стороны понимают – они друг другу очень нужны, отметил эксперт.

              «Естественно, могут происходить какие-то эксцессы со стороны курдов. Это весьма вероятно. Например, они откажутся уходить. Но объективно сейчас им это не выгодно. Если начнется новое турецкое наступление, то граница зоны безопасности может быть зафиксирована на еще худших для курдов позициях, чем сейчас», – констатировал Лукьянов.

              Теоретически можно ожидать неприятного хода со стороны США. Однако, по словам собеседника, Америка сейчас поглощена другой проблемой – будет канонада по Трампу, что он всех сдал и обманул, тем не менее едва ли сейчас американцы будут активно действовать в северной Сирии.

              Напомним, что накануне президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что курдским формированиям в Сирии отводится 150 часов начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы с Турцией. В это время Россия и Сирия будут осуществлять патрулирование за пределами этой зоны. После вывода курдов начнется патрулирование России и Турции на глубине 10 км от турецкой границы.  

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............