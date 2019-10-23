Эксперт сказал, кто выиграл от договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии

«Сирийское правительство при активной помощи России, Ирана и, в некотором смысле, Турции, хотя та и не ставила себе задач им помогать, сильно расширило сферу своей юрисдикции, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя ситуацию, сложившуюся в настоящий момент в Сирии.

Заметно расширил сферу контроля Дамаска «Последний акт, связанный с турецкой операцией, заставил курдов пойти на переговоры и достижение договоренностей с Дамаском», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Естественно, это не финал, потому что предстоит очень тяжелый, нервный и не без откатов назад процесс, продолжил экперт. Но в целом курдам деваться некуда, и в этом плане Дамаск в выигрыше. Понятно, что курды не могут рассчитывать на свою суверенную государственность, а получение автономии или самоуправления все равно должно происходить под чьей-то эгидой. При этом выяснилось, что покровительство Соединенных Штатов весьма ненадежно, эгида Турции не рассматривается, поэтому речь может идти только о том, в каком виде удастся стабилизировать отношения под юрисдикцией Дамаска, поделился эксперт.

«В каком-то смысле можно считать, что курды получили нечто, хотя, конечно, они – наименее удовлетворенная сторона. Но исторически, к сожалению, им к этому не привыкать», – сказал Федор Лукьянов.

По мнению собеседника, солидным договоренностям может помешать возможный конфликт между Москвой и Анкарой. Этого нельзя исключать, потому что отношения двух стран сегодня очень хрупкие. Но с другой стороны, с тех пор, как в 2016 году был урегулирован острый конфликт, связанный со сбитым российским бомбардировщиком, все возникающие разногласия, связанные с несовпадением интересов, Путин и Эрдоган ухитряются регулировать и выходить из всех коллизий. Я думаю, что это продолжиться, потому что стороны понимают – они друг другу очень нужны, отметил эксперт.

«Естественно, могут происходить какие-то эксцессы со стороны курдов. Это весьма вероятно. Например, они откажутся уходить. Но объективно сейчас им это не выгодно. Если начнется новое турецкое наступление, то граница зоны безопасности может быть зафиксирована на еще худших для курдов позициях, чем сейчас», – констатировал Лукьянов.

Теоретически можно ожидать неприятного хода со стороны США. Однако, по словам собеседника, Америка сейчас поглощена другой проблемой – будет канонада по Трампу, что он всех сдал и обманул, тем не менее едва ли сейчас американцы будут активно действовать в северной Сирии.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что курдским формированиям в Сирии отводится 150 часов начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы с Турцией. В это время Россия и Сирия будут осуществлять патрулирование за пределами этой зоны. После вывода курдов начнется патрулирование России и Турции на глубине 10 км от турецкой границы.

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