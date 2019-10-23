Эксперт: Европа уже не сможет зайти в Сирию с реющими флагами

Своим наивным заявлением Крамп-Карренбауэр поставила под сомнение свою компетентность в международной политике. Этот просчет снижает ее шансы стать канцлером, заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя призыв министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр создать в Сирии международную зону безопасности.

«Немецкая пресса и раньше постоянно подчеркивала, что Крамп-Карренбауэр абсолютно неопытна во внешней политике. И такое давление прессы в какой-то степени заставляет министра допускать все новые ошибки», – считает германский политолог, эксперт клуба «Валдай» Александр Рар.

По его мнению, Крамп-Карренбауэр допустила целую серию просчетов, когда предложила создать международную зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы и отправить туда солдат бундесвера в качестве миротворцев.

«Во-первых, по столь важному вопросу она не проконсультировалась заранее с теми, с кем должна была – это ее коллеги по правительству, то есть с социал-демократами и министром иностранных дел Хайко Маасом. Во-вторых, Германия – исторически особенная страна, и поэтому здесь только парламент решает вопросы отправки солдат бундесвера за пределы Германии. Но с главами фракций в бундестаге она тоже не посоветовалась, поэтому они и обижены на Крамп-Карренбауэр. В-третьих, внутри ее собственной партии – ХДС – у этой идеи тоже нет поддержки, а Меркель пока отмалчивается, прекрасно понимая опасность такой инициативы», – добавил Рар.

«Аннегрет Крамп-Карренбауэр, видимо, не понимает, что в этой ситуации поезд Европы уже ушел. Сейчас уже нельзя просто так зайти в Сирию с реющими флагами. Она пока не осознала, что после договоренностей Путина и Эрдогана европейцы максимум что могут – так это охранять курдов и какие-то мелкие террористические организации от войск России и Турции. При этом Турция – союзница ФРГ по НАТО, а Россия – мощнейшая военная держава», – напомнил эксперт.

«Даже если представить себе, что Германия в это ввяжется – так ведь курды потом потребуют от Берлина поддержки в создании своего независимого государства. А это невозможно. Так что Крамп-Карренбауэр просто грубо ошиблась и поставила под сомнение свою внешнеполитическую компетентность. А это, в свою очередь, может ударить по ее амбициям стать канцлером Германии», – заключил Рар.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр накануне предложила Совету Безопасности ООН создать на сирийско-турецкой границе международную зону безопасности. Эту идею уже поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Однако министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас раскритиковал Крамп-Карренбауэр. Как передает Deutsche Welle, он считает, что подобные предложения нужно выдвигать после согласования с коллегами по правительству.

Напомним, накануне президенты России и Турции Путин и Эрдоган после шести часов переговоров договорились, как разрешить конфликт на севере Сирии без кровопролития. Армия Турции пока остается в буферной зоне, откуда выходят курдские формирования. Эрдоган заявил, что Анкара не позарится на чьи-то территории, и подтвердил приверженность сохранению сирийской территориальной целостности. Путин назвал решения судьбоносными.

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