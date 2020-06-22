Египет начинает собственную военную игру в Ливии

Взгляд
22 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 17:50  |  vz.ru
Разделы

Когда россияне смогут отдыхать за границей

Летний отдых за границей в этом году сомнителенФото: Enrique Calvo/Reuters
Ряд популярных у россиян туристических направлений снимают ограничения, вызванные коронавирусом – хотя и не до конца. И хотя МИД по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, а авиаперелеты весьма ограничены, многие уже сейчас хотели бы, как это было прежде, провести отпуск за рубежом. Можно ли ожидать, что эта возможность вернется к нам уже этим летом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему генерал Де Голль стал другом России

Де Голль создал новых французов и новую страну на месте спасенной им старойФото: PA/Reuters
Ровно 80 лет назад Франция подписала позорную капитуляцию перед нацистской Германией. К счастью для нее, нашелся человек, усилиями которого Париж не превратился в захудалую провинцию. Наследники Шарля де Голля не выучили его уроков, но у России нет претензий к генералу – он был великим человеком, политическим гением и другом нашей страны. Подробности...
Перейти а раздел…

Справедлива ли критика в адрес главного военного храма России

Главный храм Вооруженных сил стал одним из наиболее запоминающихся религиозных сооружений страныФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Владимир Путин лично посетил главный храм Вооруженных сил – сооружение, которое еще на этапе строительства вызвало бурные споры. В оформлении стен храма планировалось изображение значимых исторических событий, в том числе портретов Иосифа Сталина и первых лиц государства. При этом в самом облике церкви критики усмотрели излишний милитаризм. Что думают о храме представители Церкви и армии – и насколько его облик действительно соответствует всем православным канонам? Подробности...
Перейти а раздел…

Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку

Саудовские бурильные установки вскоре будут вынуждены простаивать или вовсе закрыватьсяФото: Global Look Press
Ценовая война на мировом рынке нефти, в которую с таким удовольствием ввязалась Саудовская Аравия, начала приносить неожиданные для этой страны плоды. Эр-Рияд затеял ценовую войну для того, чтобы вытеснить и обанкротить конкурентов. В частности – американских сланцевиков и российских нефтяников. В итоге он вытеснил сам себя.  Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...

Желающим получить российский трон нужно молча ждать

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей – по той же самой причине: чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Известность не наделяет дополнительными правами

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наша творческая интеллигенция считает себя выше и лучше остальных не потому, что у нее много денег или власти, а потому, что она искренне полагает себя национальной честью и совестью. Именно отсюда не просто громкая, а отчаянная реакция многих на дело Ефремова. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые неоднозначные памятники России

    Лукашенко пошел ва-банк

    Главная ошибка Дональда Трампа

      Перейти а раздел…

      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
      Подробности...

      Ливень затопил подземные переходы в Москве

      На фото – столичные коммунальные службы откачивают воду из подземного перехода на Варшавском шоссе. Некоторые столичные улицы были затоплены в результате сильного ливня, прошедшего накануне в Москве
      Подробности...

      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

          • Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны

          Как поступить с американским шпионом Полом Уиланом?
          • Обменять на россиянина Виктора Бута

          • Оставить отбывать наказание в российской тюрьме

          • Отпустить, чтобы не ухудшать отношения с США

            Перейти а раздел…

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Обнародована вторая часть «переговоров» Порошенко и Байдена
              Задержанный за госизмену в пользу Украины полицейский арестованСША уличили в публикации постановочных фото с консультаций с Россией в ВенеЗеленский призвал прекратить споры о Второй мировой войнеГлава Нафтогаза заявил об угрозе срыва транзита газа из России
              Песков пояснил слова Путина о «подарках» русского народаЛукашенко потребовал от военных поддержать стабильность в обществеУченые заявили о способности коронавируса жить в речной воде до 25 днейУкраина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС
              Для режиссера Серебренникова прокурор попросил шесть лет колонииПочта России объяснила, почему жительнице Петербурга выдали пенсию мелочьюМинобороны Грузии начало «сдавать в прошлое» советскую спецтехникуКаждый десятый американец назвал Россию противником США во Второй мировой войне

              бывший ссср


              Соловьев в связи со словами Путина о «подарках» русского народа вспомнил исторический анекдот

              вызвать сочувствие


              Психотерапевт объяснил схожие оправдания у виновников резонансных ДТП

              личные отношения


              Болтон сравнил Путина и Трампа

              Видео

              Адвокат потерпевших


              Добровинский сыронизировал по поводу результатов экспертизы Ефремова

              «Пусть так и будет»


              Российские эскимосы отреагировали на переименование мороженого в США

              «ахиллесова пята»


              Пушков оценил ответ Лондона на статью Путина о Второй мировой войне

              битва за территорию


              Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

              новая реальность


              Глеб Простаков: Турция становится газовой сверхдержавой

              норма брака


              Сергей Худиев: Страшилки о маме-гее отстали от жизни

              принудительная благотворительность


              Герман Садулаев: Олигархи сохранили психологию нищебродов

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить ставку подоходного налога для богатых?

              Египет начинает собственную военную игру в Ливии

              Египетская армия всерьез готовится к вторжению в Ливию    22 июня 2020, 16:30
              Фото: Mohamed Mahmoud/ZUMA/
              Global Look Press
              Текст: Геворг Мирзаян

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В ливийской гражданской войне ожидается новый поворот. Вслед за начавшейся турецкой интервенцией на территорию Ливии готовятся вступить египетские войска. Почему руководство Египта приняло такое решение, в состоянии ли страна вести столь крупномасштабный военный конфликт – и какого результата Каир хочет добиться?

              Территория Ливии (государством ее назвать уже язык не поворачивается) давно превратилась в арену столкновения региональных и мировых держав. Разные государства поддерживают разные стороны конфликта, исходя из собственных интересов. На стороне исламистов из так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое базируется в Триполи, находятся Италия, Турция и Катар. Противников ПНС – парламент страны в Тобруке и Ливийскую национальную армию во главе с Халифой Хафтаром – поддерживают Египет, Россия, Франция, Саудовская Аравия и ОАЭ. Подробнее о причинах поддержки каждой из сторон газета ВЗГЛЯД уже писала.

              После того, как к началу мая дела ПНС пошли совсем туго (Хафтар фактически штурмовал Триполи), Анкара отправила друзьям на помощь войска – протурецкие банды из Сирии, беспилотники и подразделения турецкой армии. В итоге Хафтар был не только остановлен на подступах к Триполи и разбит, но и отброшен на восток.

              А подразделения ПНС в начале июня объявили о начале операции «Путь к победе», предполагающей захват города Сирта и ряда других районов (включая Аль-Джуфру), которые сейчас отделяют ПНС от находящихся под контролем Хафтара нефтяных полей Восточной Ливии. И турки устами пресс-секретаря Реджепа Эрдогана Ибрагима Калына уже заявили, что если Хафтар хочет перемирия, то пусть убирается из Сирта.

              В этой ситуации спасти Хафтара могла только прямая военная интервенция со стороны одного из его союзников. По идее вводить войска должна была Франция – переход Ливии под контроль Турции несет прямую угрозу Евросоюзу. Как с точки зрения миграционных процессов (Анкара получает контроль над вторым из двух основных путей притока мигрантов в ЕС), так и с точки зрения нефтегазовой безопасности. Однако у Парижа не хватило решимости.

              Какое-то время западные партнеры зондировали позицию Москвы на предмет вытаскивания каштанов из ливийского огня, однако Кремль ответил отказом. Поскольку, по всей видимости, не нашел в этом гарантированных выгод, соизмеримых с затратами.

              И тогда свое арабское слово сказал Египет, у которого с Ливией 1200 километров границы и которому не нужно превращение этой страны в базу протурецких исламистов (которые, напомним, были у власти в Каире с 2011 по 2013 год, после чего их свергли военные – и теперь исламисты мечтают о реванше).

              Президент этой страны Абдель Фаттах ас-Сиси сказал, что Египет не потерпит угроз со стороны «террористических ополчений и наемников». Он заявил о готовности ввести войска («которые не угрожают, а защищают») в Ливию – причем на легитимных основаниях. Формальным поводом для вторжения станет просьба базирующегося в Тобруке ливийского парламента (который Каир считает легитимно избранным населением страны в 2014 году). И парламент Ливии уже дал понять, что введенные Египтом войска будут считаться «приглашенными». В свою очередь парламент Египта уже одобрил ввод войск.

              Выхода не было

              На первый взгляд Каир сейчас не в том состоянии, чтобы лезть в ливийский гадюшник.

              «Одно дело – поддержать оружием откатывающиеся войска Хафтара, а другое – начинать полномасштабную интервенцию, на которую у Египта нет ни сил, ни средств. Экономическая ситуация в Египте, мягко говоря, аховая – в стране бушует пандемия, государство фактически живет за счет внешних займов. Да и рисковать полномасштабной и продолжительной войной с турецкой армией египетское руководство не желает», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент департамента востоковедения и африканистики Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Леонид Исаев.

              Однако, во-первых, у Египта есть все основания рискнуть. И дело не только в том, что Каиру не оставили выбора, ведь турецкое присутствие в Ливии угрожает государственности Египта. Дело еще и в политических амбициях.

              До арабской весны Египет был лидером арабского мира. Его все боялись и уважали. Сейчас от страха и уважения мало что осталось – вплоть до того, что эфиопы без страха и сомнений строят у себя плотину, которая приведет к обмелению Нила и голоду во всем Египте. Поэтому Каир на примере Ливии хочет показать, что египетский лев не сдох и способен сожрать всех, кто его оскорбляет.

              Кроме того, Египет идет на конфликт с турками не один. Саудовские и эмиратские власти уже заявили о том, что у Египта есть «право на самозащиту». 23 июня пройдет экстренный саммит Лиги арабских государств, где, скорее всего, другие страны тоже признают за египтянами это право. Саудовский кронпринц Мохаммед бин Салман эту поддержку обеспечит – ему не терпится рассчитаться с Эрдоганом за дело Хашогджи (спровоцированное и раскрученное турецкой разведкой убийство журналиста Джамаля Хашогджи, совершенное в консульстве Саудовской Аравии на территории Турции и записанное установленной в этом консульстве турецкой аппаратурой). Фактически Египет станет представителем арабского мира, защищающего арабскую страну от турецких интервентов.

              Во-вторых, может быть, и рисковать не придется. Да, в Египте готовятся к полномасштабной войне, но все-таки рассчитывают, что до нее дело не дойдет – ведь Каиру не нужна полномасштабная война. С логистической точки зрения египтянам гораздо проще перебрасывать подкрепления в Ливию, чем Анкаре (которой придется снабжать свою группировку по морю или самолетами), и на их стороне военное преимущество – однако ресурсов, чтобы освободить всю территорию ПНС и сделать Хафтара правителем Ливии, у Египта нет.

              Поэтому ас-Сиси, вероятно, рассчитывает силой принудить Эрдогана договориться о разделе сфер влияния в Ливии. По словам египетского президента, условием для вторжения станет «пересечение линии Сирт – Аль-Джуфра» со стороны войск ПНС и их турецких союзников.

              Пока что предложение ас-Сиси не принимается. Ряд представителей режима в Триполи говорят о том, что возврат всей Ливии под их контроль «не является предметом переговоров». И что соседним странам не стоит опасаться этого сценария – их интересы будут учтены в случае, если они перестанут поддерживать «путчистов» и предоставлять свою территорию для атак на ливийское государство.

              Турки тоже не спешат соглашаться на египетский ультиматум. Эрдогану нужно доминирующее влияние в Ливии, а для этого ему необходимо захватить контроль над нефтяными полями к востоку от Сирта.

              Однако если ПНС и турки действительно попытаются взять под контроль территорию страны, то им стоит ждать серьезных проблем – и не только со стороны Египта (который обязательно вмешается). «Ливийские племена не заинтересованы в том, чтобы одна сила получила монопольный контроль над всей страной. В результате в стране сложилась система сдержек и противовесов из пяти–шести влиятельных сил. И когда одна из них резко увеличивает свои возможности, все остальные сплачиваются вокруг нее», – поясняет Леонид Исаев.

              Племена ведут себя конъюнктурно, и пример этой конъюнктурности можно было увидеть в ходе наступления Хафтара на Триполи – ряд племенных ополчений перебежали от него в лагерь ПНС, и наступление захлебнулось. Соответственно, чем дальше силы ПНС будут продвигаться на восток, тем больше племена будут поддерживать Халифу Хафтара и египтян. Им, по сути, все равно, против какого интервента воевать – лишь бы никто не вмешивался в их внутренние дела.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............