В парламенте Египта обещали поддержать решение ввести войска в Ливию

Если президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решит ввести войска в Ливию, парламент Египта его поддержит, заявил член парламентского комитета по обороне генерал-майор Яхья аль-Кидвани.

Парламентарий заявил, что в случае получения соответствующего запроса «парламент в кратчайшие сроки рассмотрит и поддержит его», передает ТАСС.

Аль-Кидвани считает, что ситуация в регионе «может привести к нежелательным для всех последствиям». По его словам, президент Египта направил «послание тем, кто пытается подорвать безопасность ливийского соседа», оно должно продемонстрировать, что «Египет не будет сидеть сложа руки, наблюдая какую-либо угрозу его национальной безопасности».

Генерал подчеркнул, что у его страны «есть возможность защитить себя от внешних угроз». Египет «готов противостоять любой угрозе».

«Это – наше законное право в свете навязанного нам хаоса в регионе, который только продолжают подогревать», – заявил он.

«Мы наблюдаем проекты, нацеленные на подрыв стабильности Ближнего Востока», – сказал аль-Кидвани, отметив, что «есть те, кто планирует воспрепятствовать прогрессу в регионе».

Он заверил, что «Египет хочет мира и ни на кого не нападает, поэтому международное сообщество должно пересмотреть свое отношение к постоянным нарушениям резолюций международного права».

Парламентарий посетовал на то, что «решения международного сообщества остаются всего лишь чернилами на бумаге и больше не могут отстаивать справедливость», не удается «разрешать конфликты в зародыше».

Сложилась ситуация, которая грозит «непредвиденной конфронтацией с непредсказуемыми последствиями для будущего человечества», сказал он.

Напомним, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о готовности ввести войска в Ливию.

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