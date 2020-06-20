Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию

Любое прямое вмешательство Египта в Ливии рассматривается как шаг, наделенный международной легитимностью, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Он обосновал такое право «необходимостью защитить границы Египта от террористических группировок, помочь ливийским братьям в деле восстановления безопасности и стабильности, положить конец кровопролитию среди ливийцев» и «поддержать усилия по прекращению огня». Кроме того, он указал на необходимость начать «всеобъемлющий политический процесс под эгидой ООН».

Египет обещал не допустить захват Сирта, который сейчас контролируется Ливийской национальной армией. По словам президента, Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра – «это красная линия», которую Египет «не позволит пересечь», передает ТАСС со ссылкой на Al-Ahram.

Он также заявил, что «иностранные силы подпитывают террористов».

Ас-Сиси заявил о готовности «помочь ливийским братьям». По его словам, «египетские войска выдвинутся в Ливию, если они нас об этом попросят, однако мы не будем захватчиками, ведь у нас нет никаких амбиций в Ливии».

Напомним, в Ливии идут бои между ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара и силами правительства национального согласия Файеза Сарраджа. ПНС поддерживается Турцией, турецкие и протурецкие войска нанесли серию поражений войскам Хафтара. Египет опасается появления ливийских исламистов у своих западных границ и поддерживает ЛНА.

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