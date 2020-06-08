Президент Египта позвонил Путину по поводу ситуации в Ливии

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси провели телефонные переговоры, в которых обсудили ситуацию в Ливии, сообщает Кремль.

Разговор состоялся по инициативе Египта, говорится в сообщении Кремля.

«Подробно обсуждалась ситуация в Ливии. Сиси проинформировал о содержании прошедших 6 июня в Каире переговоров с председателем палаты депутатов Ливии Акилой Салехом и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, по итогам которых предложены шаги по политическому урегулированию ливийского кризиса. С российской стороны дана позитивная оценка предпринимаемых Египтом дипломатических усилий», – говорится в сообщении.

Указывается, что президенты подтвердили «обоюдный настрой на продолжение координации» для обеспечения скорейшего прекращения боевых действий и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН.

«Кроме того, рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-египетского стратегического партнерства, включая взаимодействие в сфере промышленности, ядерной энергетики, а также сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции», – сообщает Кремль.

Напомним, ранее МИД России выразил надежду, что власти в Триполи оперативно отреагируют и откликнутся на каирскую мирную инициативу по прекращению огня в Ливии.

В субботу президент Абдель Фаттах ас-Сиси на совместной пресс-конференции с командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром и спикером Палаты представителей (избранный постоянный парламент) Ливии Акилой Салехом заявил, что Египет выдвинул новую политическую инициативу по преодолению кризиса в Ливии. Москва поддержала эту инициативу.