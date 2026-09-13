Простой саудовского нефтепровода грозит потерей 4% мировых поставок нефти

Простой саудовского нефтепровода грозит потерей 4% поставок нефти

Tекст: Катерина Туманова

«Дальнейшее сокращение притока саудовских инвестиций усугубит глобальный дефицит предложения, который уже привел к рекордно высоким мировым ценам на топливо, спровоцировал инфляцию во всем мире и поднял доходность американских облигаций до самых высоких уровней со времен финансового кризиса 2008 года», – передает Reuters.

Запасов нефти в саудовском порту Янбу хватит максимум на неделю после остановки ключевого трубопровода из-за атаки беспилотников.

После атаки дронов, остановившей работу крупного нефтепровода, соединяющего восток и запад страны, Эр-Рияд не раскрыл данные о масштабах ущерба. По информации агентства, сроки ремонта остаются неопределенными.

Один из источников сообщил: «На ремонт может потребоваться от пяти до шести недель».

Другой собеседник отметил, что восстановительные работы могут завершиться быстрее, а откачку нефти можно будет частично возобновить во время ремонта.

Выведенный из строя трубопровод использовался для перенаправления около 4 млн баррелей в день в порт Янбу, что составляет примерно 4% мирового предложения. Это позволяло избегать последствий закрытия Ормузского пролива. Теперь запасов нефти в Янбу хватит лишь на пять-семь дней экспорта.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), поставки нефти в Саудовскую Аравию в августе упали до минимума за 30 лет. МЭА прогнозирует сокращение мировых поставок в этом году на 5,7 млн баррелей в сутки.



