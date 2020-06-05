Взгляд
5 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:00  |  vz.ru
Разделы

Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
Перейти а раздел…

Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
Перейти а раздел…

При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
Перейти а раздел…

Главная цель России в Ливии не связана с поражениями Хафтара

Поражение войск фельдмаршала Хафтара под Триполи пока еще не стало победой его враговФото: Karine Pierre/Reuters
Многим казалось, что в ливийской гражданской войне Москва подыгрывает Хафтару. Однако на деле Москва сумела сохранить доверительный контакт и с его врагами из Правительства национального согласия (ПНС). Неслучайно сразу после крупного разгрома войск Хафтара в аэропорту Триполи, ПНС отправила делегацию в Москву. Как России защитить свои интересы в Ливии, если расклад сил там решительно изменился? Подробности...
Перейти а раздел…

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
Перейти а раздел…

С чиновниками-вотчинниками не будет «НЭПа 2.0»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Глядя на ситуацию в Норильске, приходится констатировать, что со времён крепостного права или даже вотчинного управления в умах иных чиновников мало что изменилось. Москва далеко, авось не заметят, по-тихому проскочим, а там ладно. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Эта Америка сломалась, несите новую

Алексей Алешковский, сценарист
После 11 сентября либералы жаловались, что США превращаются в полицейское государство. Сегодня оно стоит на коленях перед мародерами. Это – свобода? Перспектива у такой «свободы» одна – то же полицейское государство, только в худшем изводе. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Будет ли новая холодная война

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Китай формирует свою идеологию, правда, опять пытаясь скрестить западный Модерн со своим цивилизационным опытом. Отказ же от идеологии вообще – заведомый проигрыш в холодной войне с Западом. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    США − полицейское государство

    Как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

    Лукашенко угрожает майдан

      Перейти а раздел…

      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
      Подробности...

      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
      Подробности...

      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

          Перейти а раздел…
          Какой способ голосования на выборах вам нравится больше?
          • Традиционный на избирательном участке

          • Онлайн-голосование через интернет

          В ситуации масштабных акций протеста в США кого вы поддерживаете в большей степени?
          • Протестующих

          • Власти США

          Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?
          • Да

          • Нет

          • Уже проверил

          • У меня нет домашних животных

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт: Катастрофа в Норильске показала запрос общества на достоверную экологическую информацию
              ОПЕК спрогнозировала дефицит нефтиГенерал ФСБ объяснил поведение встающих на колено полицейских в СШАЭксперт назвал серьезным ударом для Хафтара потерю аэропорта ТриполиВодителя в Москве лишили прав за «бесконтактное» ДТП
              ЦИК одобрил электронное голосование по Конституции в двух регионахКомпенсаций от Китая за коронавирус вслед за США захотели в БританииПВО Сирии отразили атаку в провинции ХамаШафран ответила на вопрос о конфликтах с Соловьевым
              Госдеп объяснил успехи России в Сирии «промахом Обамы»Вирусолог сравнил эффективность шведских противоэпидемических мер с российскимиДоктор Мясников назвал замену аптечным витаминамСиноптик оценил вероятность повторения рекордной жары 2010 года

              результаты наблюдений


              Россия заявила о стягивании тяжелых вооружений ВСУ в Донбасс

              территориальные претензии


              В Японии потребовали заполучить от России «все четыре острова»

              «сумасшедшие идеи»


              Билл Гейтс ответил на обвинения в «чипизации»

              Видео

              акции оппозиции


              Лукашенко угрожает майдан

              симпатии погромщикам


              Почему американцы поддерживают майдан в США

              4 июня 1705 года


              Как удалось уберечь Петербург от захвата Швецией

              космический корабль


              При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

              Занимательная футурология


              Георгий Зотов: Что будет, если России не будет

              60 лет дипотношениям


              Андрей Веселов: Никита Хрущев – лучший правитель СССР

              Свои ценности


              Владимир Добрынин: ПАСЕ не нравится, что Россия становится самостоятельнее

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Какой способ голосования на выборах вам нравится больше?

              Главная цель России в Ливии не связана с поражениями Хафтара

              Поражение войск фельдмаршала Хафтара под Триполи пока еще не стало победой его врагов   5 июня 2020, 08:36
              Фото: Karine Pierre/Reuters
              Текст: Андрей Самохин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Многим казалось, что в ливийской гражданской войне Москва подыгрывает Хафтару. Однако на деле Москва сумела сохранить доверительный контакт и с его врагами из Правительства национального согласия (ПНС). Неслучайно сразу после крупного разгрома войск Хафтара в аэропорту Триполи, ПНС отправила делегацию в Москву. Как России защитить свои интересы в Ливии, если расклад сил там решительно изменился?

              Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о «передислокации своих подразделений за пределы» Триполи. Об этом в четверг вечером сообщил ТАСС.

              Таким образом, подтвердилась новость, которую еще утром в четверг не без радости распространили враги Хафтара из Правительства национального согласия  (ПНС) – части ЛНА отступили с южных окраин Триполи, захваченных ими год назад. Почти одновременно ЛНА оставила также и международный аэропорт столицы и ряд других районов к югу от Триполи.

              Потеря аэропорта оказалась особенно чувствительной для Хафтара. Как сказал газете ВЗГЛЯД журналист-международник Аббас Джума, эта точка имеет не только важное символическое, но и стратегическое значение. Хотя эта потеря прямо не сказалась на возможностях авиации ЛНА (воздушные силы фельдмаршала базируются в глубоком тылу), но потеря плацдармов, которые Хафтар удерживал больше года, может спровоцировать панику в его войсках на других участках фронта.

              В заявлении армии Хафтара отступление неслучайно названо передислокацией – утверждается, что армия отступила в обмен на согласие Триполи возобновить мирные переговоры. Как напоминает РИА Новости, еще во вторник ооновская миссия в Ливии была полна оптимизма по этому поводу, заявив о взаимном согласии ПНС во главе с премьером Фаизом Сарраджем и ЛНА Хафтара на возобновление переговоров. Возникла надежда, что Хафтар «откатил назад» свое заявление, сделанное в конце апреля – тогда он, напомним, отверг идею соглашения с ПНС и объявил себя главой ливийского государства. В Москве тогда выразили удивление словами фельдмаршала, ведь очевидно, что Хафтару вряд ли удастся взять власть силой.

              Но в четверг надежду на мирные переговоры «обнулил» теперь уже Сарадж. Видимо, ощутив вкус победы, на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре он заявил, что «битва продолжается» и что «ПНС намерено установить контроль на всей территории Ливии». Эрдоган в ответ посулил Сараджу новую поддержку.

              Отметим, что последние дни отмечены активными визитами лидеров воюющих сторон к своим покровителям. Если Сарадж отправился в Турцию, то Хафтар – в Египет, где встретился с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, которого призвал «применить положения о коллективной обороне Лиги арабских государств». То есть прямо вторгнуться в Ливию, чтобы остановить там вторжение Турции. О том, согласен ли Египет на такую интервенцию, ничего не сообщается.

              Россия, которая контактирует с обеими сторонами ливийского конфликта, в среду-четверг принимала делегацию ПНС во главе с заместителем Сараджа Ахмедом Майтыгом. По итогам переговоров гость многозначительно заверил, что в ближайшие несколько дней военная эскалация в Ливии снизится, причем благодаря усилиям российских дипломатов. Майтыг заявил: Россия – очень важный партнер, который поможет установить стабильность в Ливии.

              В Москве, впрочем, напомнили гостю о находящихся в триполитанской тюрьме российских гражданах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Глава нашей дипломатии Сергей Лавров дал понять, что их освобождение будет условием для улучшения отношений Москвы и Триполи. Не исключено, что по этому поводу удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Выйдя от Лаврова, Майтыг сообщил, что в ближайшее время генеральная прокуратура ПНС выпустит «ясное заявление» по поводу задержанных россиян, передал «Московский комсомолец».

              Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семенов считает, что новый виток дипломатической активности ливийцев вызван поражением Хафтара. «Нежелание последнего продолжать прямой диалог с международно-признанным правительством Триполи натолкнулось на военную реальность.

              И никаких авансов маршалу Хафтару теперь никто давать не собирается»,

              – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. По мнению политолога, теперь уже всем стало понятно, что решить ливийскую проблему военным путем невозможно. Как подчеркнул Семенов, такова и позиция Москвы. «Россия заинтересована главным образом в том, чтобы остаться в Ливии  влиятельным игроком, а для этого – способствовать мирному процессу. Ставка была сделана правильно: Россия не стала однозначно занимать сторону Хафтара. Хотя у такого решения, по моим наблюдениям, и были оппоненты, в частности  среди военных и в ВПК».

              Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов, кстати, лично знакомый с Хафтаром, приветствует визит делегации ПНС в Москву. «Россия продолжает играть большую роль – моральную и политическую – в ливийских событиях. Мы не рвем отношений с ПНС, и это правильная линия, – считает Матузов. – Ливийцы останутся ливийцами. Нечего там разжигать гражданскую войну. Нужно гасить это пламя. Каждое внешнее вмешательство только приведет к эскалации. Вмешаются русские – тут же американцы, вмешаются арабы – тут же турки. Это опасная цепочка».

              Семенов также доверяет сообщениям, что в боях в Ливии участвовали россияне из ЧВК Вагнера. По его версии, именно отход ЧВК от Триполи как раз и заставил и Ливийскую национальную армию начать отступление по всему фронту. Впрочем, эксперт признает, что с обеих сторон воюет много разных иностранных наемников. Что касается неизвестных истребителей МиГ-29, о которых в конце мая писала газета ВЗГЛЯД, то Семенов предполагает, что Хафтар приобрел их у посредников.

              В свою очередь, Матузов отвергает всякое российское военное участие в Ливии. «Сообщения о ЧВК Вагнера – это липа.

              Если бы эта ЧВК там действительно присутствовала в тех масштабах, о которых говорят – 3-5 тысяч бойцов, неизбежно появились бы документальные подтверждения.

              Пытались как-то погибшего человека выдать за вагнеровца, но потом выяснилось, что это наемник из какой-то балканской страны. Я с трудом представляю, чтобы наши вагнеровцы сражались бок о бок с британскими и южноафриканскими наемниками в интересах Хафтара», – добавляет собеседник.

              Кстати, Лавров в разговоре с гостями из Триполи накануне подтвердил «готовность российских экономоператоров возобновить свою деятельность в Ливии после нормализации там военно-политической обстановки», сообщал ТАСС.

              Что касается наших экономических интересов в Ливии, то Семенов уверен: когда в Ливии установится мир, Россия возобновит работу на тех месторождениях, где она уже присутствовала в лице компаний «Газпром» и «Татнефть» и, наверное, расширит географию разработок. «Конечно, это в большой степени зависит от отношений с ПНС, которая в основном контролирует сейчас в стране нефтяной промысел», – уточнил он. Эксперт уверен, что особые отношения Турции с ПНС отнюдь не гарантируют ей доминирование в ливийской нефтедобыче, поскольку там действуют «и другие влиятельные игроки, например, Италия и Франция».

              Матузов же считает, что главная цель нашей политики в Ливии вообще не связана с деньгами. «Главное – не допустить появления там террористического анклава. Если боевики окопаются в Ливии, то для них это будет раем по сравнению с Сирией и Ираком. Вообразите, они будут контролировать весь север Африки, а за спиной на юге – называемый, шахидский пояс, где уже сейчас орудуют разные группировки. Для России это станет прямой угрозой национальной безопасности», – уверен эксперт.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............