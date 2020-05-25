Таинственные МиГ-29 вступили в прямое столкновение с Турцией

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25 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
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Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
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Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень

Главным, что делает лазер выгодной системой оружия, является стоимость выстрелаФото: John F. Williams/Released/U.S. Navy
ВМС США испытали боевой лазер с борта десантного корабля, и соответствующий видеоролик вызвал среди интернет-пользователей ажиотаж. Какая страна сегодня занимает лидерские позиции в области разработки лазерного оружия, где в этом ряду находится Россия – и почему можно утверждать, что эпоха боевых лазеров уже началась? Подробности...
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Коронавирус ведет США к социализму

Стараниями социалистки Окасио-Кортес маргинальная повестка в США постепенно становится мейнстримомФото: Edelman Alex/CNP/ABACA/Reuters
На фоне пандемии, экономического кризиса и разочарования в своем государстве среди граждан США резко увеличилась популярность социалистических идей. Немудрено: в условиях, когда четверть американцев потеряли работу, благосостояние наиболее богатых семей растет ускоренными темпами. Политическая смена Берни Сандерсу уже оформилась и требует радикальных перемен. К чему это приведет Америку?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Нам предстоит год без кино

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Мне кажется, наша киноиндустрия входит в период турбулентности очень неподготовленной. Потому что кинопрокат и продажа прав на телетрансляцию являются главными составляющими их экономики. А это неправильно. Подробности...
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На выборы идет не Байден и даже не его вице-президент, а старый либеральный истеблишмент США. Шансов на президентских выборах у них немного. Но если они преуспеют, то заокеанскую сверхдержаву возглавит предельно озлобленная «старая гвардия». Подробности...
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Пандемия не приведет к появлению нового мира

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Эпидемия коронавируса не приведет ни к каким фундаментальным изменениями ни в мире, ни в человеческом обществе. Просто потому, что не является достаточным для них потрясением. Подробности...
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              Таинственные МиГ-29 вступили в прямое столкновение с Турцией

              Над небом Ливии началась реальная воздушная война   25 мая 2020, 19:30
              Фото: Darko Vojinovic/АР/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

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              Из Ливии приходят давно невиданные сообщения о боевых действиях в море, причем с применением авиации. Неизвестные самолеты (предположительно МиГ-29) атаковали в порту Триполи турецкое торговое судно, а в ливийских водах атаке подвергся военный фрегат турецких ВМС. Откуда могла возникнуть эта неожиданная подмога маршалу Хафтару и чем она может навредить Турции?

              Сторонники Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Хафтара на днях пообещали Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи и его союзнику – туркам «масштабную воздушную войну». Более того, представители ЛНА уже заявляли, что «любые турецкие объекты в Ливии рассматриваются как военные цели». Увязано это заявление было с появлением в расположении ЛНА неустановленного количества (от четырех до восьми) Миг-29, которые по задумке в штабе Хафтара должны изменить ход боевых действий, который складывается сейчас не в пользу ЛНА. И вот теперь, похоже, угрозы ЛНА реализованы на практике.

              Однако прежде всего отметим, что после потери авиабазы аль-Ватыя ЛНА продолжает откатываться на восток (сохраняя, правда, позиции у Триполи). На сторону ПНС переходят города южнее Гарьяны. «Съезды» местных племен, немного подумав, присягают правительству в Триполи. Это те же люди, которые еще недавно публично жгли турецкие флаги. При этом войска ПНС утверждают, что готовят наступление на Тархуну – основной транспортный узел и центр снабжения войск Хафтара, остающихся у Триполи. Триполитанцы просто забирают себе пустыню, оставшуюся бесхозной после отхода сил ЛНА с западного фронта. Это увлекательно, но не смертельно. Турецкие же СМИ при этом рукоплещут «наступлению на Мизду» (город в пустыне южнее Гарьяны). Употребляются формулировки типа «чистая земля Ливии освободится от сорняка».

              ЛНА, в свою очередь, бомбит мосты в Гарьяне. Там не то, чтобы мосты (рек там нет – пустыня), а оставшиеся от Каддафи современные транспортные развязки с эстакадами и сложносочиненные серпантины через несколько перевалов. Если их удастся разрушить, то все усилия ПНС по занятию пустынных города типа Аласабы, о которых с гордостью говорят в Триполи, будет просто бессмысленны.

              В этих условиях, как обычно во время подобных военных действий, с обеих сторон расцвела дезинформация. Например, в штабе Хафтара утверждают, что за 72 часа сбили аж 13 турецких беспилотников «Байрактар» (по 5 миллионов долларов штука). В англоязычной версии этого заявления даже изобретено новое слово – «беспилотникопад» (dronesfall). Некоторые наблюдатели утверждают, что это связано с переходом ЛНА на использование «Буков» вместо «Панцирей», которые они бездарно растранжирили у аль-Ватыя.

              Также фальшивкой оказалось распространенное турецкими СМИ видео, на котором якобы сотрудники ЧВК «Вагнер» садятся в самолет на аэродроме Бени-Валид, чтобы покинуть Ливию. Очень быстро фейк оброс подробностями по мере того, как следующее СМИ по цепочке его перепечатывало. И вот уже в российских либеральных СМИ вовсю радуются «поражению России в Ливии». На деле выяснилось, что это видео двухлетней давности, причем самолет принадлежит ПНС.

              А вот что действительно было, так это атака МиГ-29 по двум морским целям: турецкому транспорту близ порта Триполи и по турецкому же военному фрегату в открытом море на траверсе Сирта.

              Боевые корабли турецких ВМС появились у ливийских берегов примерно в январе. Сейчас их два, и они идентифицированы как фрегаты Gabya 496 Gokova и 497 Goksu. Это старые американские фрегаты класса Oliver Hazard Perry постройки середины 1970-х годов (бывшие USS Samuel Eliot Morison и USS Estocin соответственно), переданные туркам в 2002 и 2003 годах. Для Турции их слегка модернизировали под собственную систему управления. Не самое страшное оружие, имеющееся в распоряжении турецких ВМС - но в Анкаре, видимо, считают, что для Ливии сойдет.

              Сами по себе турецкие фрегаты особого вреда ЛНА не наносят. Их «томагавки» давно доказали свою неэффективность. С другой стороны, есть мнение, что турецкие фрегаты все-таки обладают достаточной ПВО, чтобы закрыть небо над Триполи. Следствием этого и стало то, что первый удар МиГи нанесли именно по морским целям.

              Со значительной долей вероятности можно утверждать, что по транспорту МиГ-29 попали. По крайней мере, черный дым был виден далеко. По утверждению людей Хафтара, этот транспорт перевозил оружие для войск ПНС. Одновременно, кстати, поступают сообщения, что два турецких военно-транспортных самолета доставили в Мисурату подкрепление из числа сирийских боевиков из Идлибской зоны.

              Однако фрегат, скорее всего, от ракеты увернулся и поставил дымовую завесу. На спутниковых снимках видно, что после отворота на 90 градусов и выхода из дымовой завесы на турецком корабле нет никаких видимых повреждений или пожара. В то же время нет оснований утверждать, что со стороны атаковавшего турецкий фрегат самолета это был «предупредительный выстрел». Фрегат находился в ливийских территориальных водах. Если в него не хотели попасть с целью потопить, то отогнать его на некоторое время удалось.

              Побочным эффектом атаки МиГов по морским целям стала небольшая паника среди нефтеналивных танкеров, скопившихся у Триполи и Мисураты. Часть из них снялась и ушла от греха подальше в открытое море, что серьезно ударило по планам Ливийской нефтяной компании (ЛНК), которую контролирует ПНС.

              Стратегически Хафтар стремится не столько бороться за каждый поселок в пустыне, а, во-первых, прекратить снабжения противника со стороны Турции, а, во-вторых, серьезно увеличить риски для турок. Сейчас увернулся от ракеты, а завтра может и не увернуться. Турки не так критично относятся к потерям, как американцы или европейцы, но относительно недавние события в Идлибе показали, что потери крупного корабля с жертвами может быть довольно чувствительным ударом. Уже сейчас в Анкаре грозят страшными карами Хафтару, если «пострадает хотя бы один турецкий военнослужащий».

              Принадлежность МиГов так и не установлена. Конспирологические версии продолжают множиться. В Минске, например, некоторые оппозиционные источники убеждены, что самолеты белорусские, а летчики могут быть также из Минска, но допускается, что это, возможно, сербы. Никаких доказательств не приводится. Также бездоказательно утверждается, что в Минске уже так делали, то есть «сдавали самолеты в лизинг». В ОАЭ, например. Официальный Минск на такие публикации принципиально не реагирует. Нет интереса ввязываться в перепалки и Белграду. С другой стороны, эта версия выводит из-под внимания Россию.

              Ни турки, ни триполитанцы пока что не представили никаких доказательств принадлежности самолетов или гражданства летчиков.

              Обычно бывает достаточно записей переговоров летчиков, но то ли они общаются жестами, то ли люди Сарраджа и турки просто не готовы вести мониторинг радиоэфира. Вообще история с самолетами вдруг выяснила, что ПНС не обладает никакими средствами слежения и до сих пор не может понять, откуда прилетела эта неполная эскадрилья.

              Ссылка на авиабазу Хмеймим (якобы МиГ-29 прилетели именно оттуда) оказалась высосана из сообщений, что некоторое время назад туда прилетели в рамках плановой ротации новые российские самолеты. Но у них есть бортовые номера и их вручную считают, как минимум, американцы и израильтяне. Просто так раствориться они не могут. Израиль вообще весь утыкан радарами двойного слежения, находящимися в постоянной готовности в рамках системы ПВО «Купол». Прозевать даже половину эскадрильи они не могли. Единственным логичным маршрутом перелета в таком контексте действительно остается «южный коридор»: из ОАЭ через Судан и Египет. Но и это тоже не точно. Так что вопрос о принадлежности МиГов будет еще долго всех интересовать.

              Пока что мы имеем дело с классическим случаем НЛО. Возможно, активность ВВС Хафтара будет нарастать по мере того, как таинственные МиГи получат техподдержку. Но в любом случае их одних недостаточно, чтобы снова развернуть ход боевых действий в пользу ЛНА. А вот серьезно попортить нервы туркам они могут.


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