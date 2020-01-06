Армия Хафтара вошла в Сирт и завладела морским портом

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара вошла в город Сирт и взяла под контроль морской порт, однако бои за районы города продолжаются, сообщил источник в ЛНА.

«Отряды Халифы Хафтара также завладели военной базой ас-Саади, некоторыми городскими районами и сейчас направляются в центр города», – сообщил источник, близкий к командованию ЛНА, передает РИА «Новости».

При этом войска на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с премьером Файезом Сарраджем заявили о захвате ЛНА военной базы к югу от крупнейшего в стране города Сирт.

«Войска на стороне ПНС ведут бои с силами Хафтара, которые попытались продвинуться к городу Ситр. Подтверждаем, что войска Хафтара захватили военную базу Кардабия к югу от города и пытаются прорваться к его центру», – сказал представитель «Сил по защите Сирта» телеканалу «Аль-Джазира».

Накануне в результате авиаудара по военному училищу в Триполи на территории, которую контролирует ПНС, противостоящее Ливийской национальной армии, погибли более 20 курсантов.