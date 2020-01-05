Власти в Триполи заявили о более чем 20 жертвах авиаудара по военному училищу

В результате авиаудара по военному училищу в Триполи погибли более 20 курсантов, заявил минздрав правительства национального согласия Ливии.

ПНС, возглавляемое Файезом Сараджем, заявило, что «погибли 23 курсанта», еще десятки пострадали. При этом «Аль-Джазира» сообщает о 28 жертвах авиаудара, передает РИА «Новости».

Училище находится на территории, которую контролирует ПНС, противостоящее Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

Напомним, после решения Турции вмешаться в ливийский конфликт на стороне ПНС Хафтар объявил джихад и всеобщую мобилизацию в Ливии.