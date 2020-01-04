Хафтар объявил джихад и всеобщую мобилизацию в Ливии

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии.

Хафтар заявил, что «объявляет джихад и всеобщую мобилизацию». Он сообщил, что «оружие будет предоставлено и мужчинам, и женщинам, военным и гражданским лицам». По словам Хафтара, народу Ливии необходимо противостоять иностранным войскам, передает ТАСС.

Фельдмаршал заверил, что «битва за Триполи подходит к концу». По его словам, «ни у кого не должно вызывать сомнений», что «столица будет освобождена», передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия».

Он намекнул на то, что Турция хочет захватить Ливию. Хафтар призвал народ «сплотиться».

Также Хафтар заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган толкает свою армию на гибель.

Напомним, парламент Турции поддержал отправку войск в Ливию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении Турции вмешаться в ливийский конфликт между ЛНА Хафтара и правительством национального согласия Фаиза Сараджа.