Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи

Подразделения Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в пятницу вошли на территорию международного аэропорта Триполи, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Аэропорт расположен в районе Каср Бен-Гашир, приблизительно в 25 километрах к югу от центра столицы, передает ТАСС.

Воздушная гавань не функционирует на протяжении пяти лет. Работа аэропорта была прекращена из-за серьезных разрушений, причиненных ему во столкновений, вспыхнувших в июле 2014 года. Была уничтожена почти вся инфраструктура этого транспортного узла, 90% самолетов повреждены или сожжены, разрушена контрольно-диспетчерская вышка, взлетно-посадочная полоса требовала капитального ремонта.

Для сообщения с внешним миром все это время использовался аэродром Митига под Триполи.

В четверг командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи. Он заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, что продолжит боевые действия против контролирующих Триполи вооруженных группировок вплоть до освобождения города от группировок боевиков.

Москва заявляла, что силовой сценарий в Ливии может обрушить и без того предельно сложную ситуацию в стране, это обернется новыми жертвами и разрушениями.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, на какое развитие событий в Ливии делает ставку Москва.