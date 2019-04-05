Хафтар заявил генсеку ООН о намерении продолжать бои до взятия Триполи

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, что продолжит боевые действия против контролирующих Триполи вооруженных группировок вплоть до освобождения Триполи от группировок боевиков.

«Главнокомандующий маршал Халифа Хафтар заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что продолжит боевые действия пока не освободит Триполи от группировок боевиков, которыми жители города сыты по горло», – передает РИА «Новости» заявление ЛНА.

В четверг командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи, после чего министры правительства Сараджа покинули ливийскую столицу и направились в Тунис. В пятницу бойцы Ливийской национальной армии под командованием Хафтара взяли под контроль несколько районов на юго-западе Триполи, а также без боя заняли город Гарьян. В тот же день продвижение армии Хафтара было остановлено.

Арабист Вячеслав Матузов прокомментировал решение маршала Хафтара захватить Триполи, а специалист по Ближнему Востоку Сергей Серегичев оценил шансы Хафтара захватить власть в Ливии.

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