Хафтар заявил генсеку ООН о намерении продолжать бои до взятия Триполи

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5 апреля, пятница | Последнее обновление — 19:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:С анализами Зеленского «произошел казус»
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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот
Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США
Что нужно исправить в новом Ил-112В
«Новый Каддафи» одерживает странную победу в Ливии
Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой
«Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка
Наталья Холмогорова, правозащитник
Когда икону пинают ногами и пилят крест – тут все очевидно. И на эту тему, кстати, давным-давно есть административная статья. Но за пределами таких очевидных случаев начинается обширная «серая зона». Подробности...
Обсуждение: 173 комментария
Режиссер убегает партизанскими тропами от ветеранов Афгана
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кому из прошедших Вьетнам понравился «Рэмбо». Правда, никому в голову не пришло специально собирать бывших рядовых и капитанов, чтобы показать им приключения Джона Рэмбо в исполнении Сталлоне – результат вполне предсказуем. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария
Данелия оставался последним, кто нас согревал
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
«Кин-дза-дза!» – лучший фильм, снятый в советское время. Его будут смотреть, когда забудут про Штирлица, Жеглова, Гогу. Данелия – русский Тарантино. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
Лучшие шутки Владимира Зеленского
Обсуждение: 6 комментариев
Роль Берии в истории
Обсуждение: 7 комментариев
Ушел из жизни актер Алексей Булдаков
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»Подробности...
Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты
В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)Подробности...
Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух
Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводеПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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Читайте нас на Facebook