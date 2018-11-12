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5 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 16:25  |  vz.ru
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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
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Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США

Реджеп Эрдоган понимает, что Турция нужна НАТО больше, чем НАТО ТурцииФото: Le Pictorium/BarcroftMedia/ТАСС
Президенту Турции второй раз за последние годы выдвигает ультиматум великая держава. На этот раз от него требуют выбрать между НАТО и Россией. Но если в прошлый раз Эрдоган мог выполнить зарубежные требования без потери лица, то сейчас у него нет такой возможности. В 2016 году Эрдоган извинился перед Путиным, а сейчас он не может, да и не хочет принять требования Вашингтона. Подробности...
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Что нужно исправить в новом Ил-112В

Новому самолету предстоит долгий путь доработокФото: Армен Гаспарян/Пресс-служба ПАО "Ил"/ТАСС
Спустя несколько дней после первого полета нового российского военно-транспортного самолета выясняется, что он не произвел должного впечатления на заказчика. Минобороны недовольно целым рядом параметров Ил-112В. Что именно нуждается в исправлении и будет ли в итоге вовсе сорван выпуск этого столь нужного ВВС самолета? Подробности...
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«Новый Каддафи» одерживает странную победу в Ливии

Наступление армии Хафтара выглядит серьезно, но проходит без боевФото: Ahmed Jadallah/Reuters
Россия не оказывает поддержки фельдмаршалу Халифе Хафтару, который уже берет, причем без штурма, столицу Ливии Триполи. Ливийское правительство, которое особо ничего не контролировало, но было признано ООН, бежало за границу. Победа Хафтара кажется очевидной, однако сможет ли фельдмаршал удержать власть? На какое развитие событий в Ливии делает ставку Москва? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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«Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка

Наталья Холмогорова, правозащитник
Когда икону пинают ногами и пилят крест – тут все очевидно. И на эту тему, кстати, давным-давно есть административная статья. Но за пределами таких очевидных случаев начинается обширная «серая зона». Подробности...
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Режиссер убегает партизанскими тропами от ветеранов Афгана

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кому из прошедших Вьетнам понравился «Рэмбо». Правда, никому в голову не пришло специально собирать бывших рядовых и капитанов, чтобы показать им приключения Джона Рэмбо в исполнении Сталлоне – результат вполне предсказуем. Подробности...
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Данелия оставался последним, кто нас согревал

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
«Кин-дза-дза!» – лучший фильм, снятый в советское время. Его будут смотреть, когда забудут про Штирлица, Жеглова, Гогу. Данелия – русский Тарантино. Подробности...
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      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

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            «Новый Каддафи» одерживает странную победу в Ливии

            Наступление армии Хафтара выглядит серьезно, но проходит без боев   5 апреля 2019, 14:58
            Фото: Ahmed Jadallah/Reuters
            Текст: Андрей Резчиков,
            Дарья Рыночнова

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            Россия не оказывает поддержки фельдмаршалу Халифе Хафтару, который уже берет, причем без штурма, столицу Ливии Триполи. Ливийское правительство, которое особо ничего не контролировало, но было признано ООН, бежало за границу. Победа Хафтара кажется очевидной, однако сможет ли фельдмаршал удержать власть? На какое развитие событий в Ливии делает ставку Москва?

            Россия не оказывает поддержки командующему Ливийской национальной армией фельдмаршалу Халифе Хафтару, при этом в Москве очень внимательно следят за развитием ситуации. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

            Тем временем из самой Ливии поступали сообщения о том, что войска Хафтара постепенно берут под контроль столицу страны, Триполи, где до недавних пор заседало правительство национального согласия (ПНС) и держались поддерживавшие ПНС вооруженные группировки.

            Накануне Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для «освобождения его от террористов» и призвал жителей города «сложить оружие и поднять белый флаг». Уже в ночь на пятницу стало известно, что министры ПНС, включая премьер-министра Фаиза Сараджа, сбежали в соседний Тунис. Похоже, что столица сама «падает» в руки военачальника Хафтара.

            Сообщается, что бойцы Ливийской национальной армии без боя вошли в несколько населенных пунктов на подступах к Триполи, а формирования, лояльные ПНС, также без боя сдают промышленные объекты и важные плацдармы. Это притом, что Сарадж вроде бы объявил мобилизацию «правительственных» (то есть формально подчиненных ПНС) вооруженных групп и приказал им  «защитить мирных граждан». Видимо, защита и подразумевает сдачу.

            «На данный момент улицы города пустуют, похоже, что почти все жители предпочли покинуть город. Уже сейчас несколько районов заняты бойцами ЛНА», – передал источник РИА «Новости». Речь идет о районах на юго-западе Триполи.

            При этом, не факт, что «операция по освобождению» столицы – как назвал свое наступление Хафтар – завершится бескровно. Новостной портал Al-Marsad ранее передал, что «военный совет революционеров» из города Мисурата (200 км к востоку от Триполи) пообещал остановить «зловещее наступление» Хафтара, которого они называют «мятежным тираном».

            Как бы то ни было, положение дел в стране, истерзанной двумя подряд гражданскими войнами (в 2011–2014 годах и с 2014-го по настоящее время), меняется у нас на глазах. То, что творилось в Ливии после свержения и убийства Муаммара Каддафи во время первой гражданской войны, сложно описать в двух словах, но последние годы упрощенно можно было назвать периодом двоевластия. На востоке в городе Тобрук заседает парламент (которому, пожалуй, скорее формально подчиняется маршал Хафтар и его Национальная армия). На западе в Триполи заседало ПНС Сараджа и группировки, действовавшие под крылом правительства.

            Правительство Сараджа было признано ООН в качестве единственной законной власти. С другой стороны, именно «мятежный» фельдмаршал Хафтар вел реальную и успешную борьбу с закрепившимися за время гражданских войн в Ливии боевиками ИГИЛ* и «Аль-Каиды» (запрещенных в России).

            Сейчас, когда Хафтар, судя по сообщениям, без особых усилий «опрокинул шахматную доску», Великобритания созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливии. Заседание назначено на пятницу и пройдет в закрытом режиме в 22:00 по Москве. Всеобщее беспокойство более чем объяснимо.

            Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, и у России, и у наших «западных партнеров» – конкурентов, есть серьезные экономические интересы в Ливии. Порты там слишком прибыльны и удобны, а нефть слишком легко добывать, чтобы за все это не бороться. Что не вызывает сомнения, так это то, что еще с 2016 года  два крупнейших нефтяных терминала Ливии, Рас-Сануф и Эс-Сидр, находятся под контролем фельдмаршала Хафтара. Но ЕС и США отказываются с ним сотрудничать, заявляя, что покупают нефть только у Национальной нефтяной корпорации правительства Сараджа. Москва же предусмотрительно поддерживала контакты с обеими сторонами ливийского противостояния.

            Возможность российского проникновения в Ливию вызывает у Запада настоящую истерику. Заметим, что в первую очередь «зашумели» в Лондоне. Осенью прошлого года британские СМИ цитировали свои спецслужбы, которые грозились с помощью киберопераций «выключить в Кремле свет» в том случае, если Россия «совершит вторжение в Ливию, чтобы получить контроль над нефтяными резервами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе». 

            Британцы «разглядели» на востоке Ливии офицеров и спецназ ГРУ, системы С-300 и «Калибры».

            Масла в огонь явно подбавило и обращение к Владимиру Путину сына убитого лидера Джамахирии Сейф аль-Ислама Каддафи с просьбой – ни много ни мало – о поддержке его кандидатуры на президентских выборах. Но если смотреть извне, то реальным правителем страны, похоже, оказывается Хафтар, проявляющий стабильный интерес к покупке российских вооружений.

            Но насколько верна эта простая картина?  О том, что ЛНА контролирует 90 процентов ливийской территории, в штабе Хафтара объявили еще летом прошлого года. Однако не исключено, что успехи войск фельдмаршала были преувеличены. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, о падении Бенгази («столицы» восточной части Ливии – Киренаики и оплота исламистов), армия Хафтара отрапортовала еще в июле 2017-го. Но на самом деле полностью город был занят лишь год спустя.

            Да и сейчас ряд экспертов скептически оценивают сообщения о победоносном походе на Триполи. Доцент РГГУ, специалист по Ближнему Востоку Сергей Серегичев сказал газете ВЗГЛЯД, что все выглядит не совсем так. «Основная боевая сила Хафтара – это деньги. Он просто подкупает на эмиратские деньги все силы, которые были лояльны Фаизу Сараджу. А когда деньги закончатся, то начнутся проблемы. Штурмовать город ему никто не даст, в Триполи полно иностранных наемников. Он на коротком поводке у Парижа. Его личную охрану обеспечивают французы», – подчеркнул Серегичев.

            Собеседник полагает, что у Хафтара очень мало людей, дефицит военной силы, поэтому продвигаясь в Триполи, он вынужден оголять все фланги. По мнению Серегичева,

            «вряд ли он начнет полномасштабный штурм города с миллионным населением. Хафтар «на костылях» доковылял до Триполи.

            Сараджу только этого и надо, это поможет ему объединить разрозненные группировки в Триполи. Хафтар не взял ни одного объекта без внешней поддержки».

            Серегичев видит в действиях Хафтара желание показать свою силу, однако его планы взять город в кольцо сорвались. «С юга стоят бойцы из Мисураты, которых ему не обойти. А договориться с ними у него не получится, они терпеть не могут Хафтара. Хафтару Триполи по барабану, ему просто хочется, чтобы его назвали президентом Ливии, он хочет вступить в должность нового Каддафи. Он хочет показать, что именно он хозяин положения, а не Сарадж», – считает эксперт.

            Показательно, что президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов, лично знакомый с Хафтаром, не исключил: решение войти в Триполи было «договорняком» – Хафтар мог отдать приказ после некоей договоренности с Сараджем. Премьер-министр Сарадж не имеет власти и опирается только на международную поддержку, подчеркнул Матузов в комментарии газете ВЗГЛЯД. У Хафтара же силы и власть все-таки есть, считает эксперт. Франция, Италия и США, которые, по мнению наблюдателей, и контролируют реальный расклад сил в Ливии, «не станут возражать в случае, если наступление на Триполи не будет носить кровавый характер – если будет «неуспешным», то окажется виноватым Хафтар», – заметил Матузов.

            Главный конфликт в стране разворачивается из-за интересов итальянцев и французов, которые «хотят получить ливийскую нефть задарма», полагает доцент РГГУ Сергей Серегичев.

            По его оценке, в этой ситуации Москве, в принципе, все равно, кто из сторон ливийского конфликта окажется «главным». «У нас там узко прагматический интерес. Мы сначала вложили туда деньги, а теперь хотим получить их назад», – считает эксперт. А уж кто и под каким флагом – зеленым знаменем Джамахирии или нынешним триколором – будет управлять страной, большого значения не имеет, полагают наблюдатели.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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