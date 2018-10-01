Зачем Европу пугают «российским вторжением» в Ливию

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9 октября, вторник  |  Последнее обновление — 23:28  |  vz.ru
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От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель

Российская розница пугает дефицитом продуктовФото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон? Подробности...
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Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

Зачем-то Лукашенко понадобился позабытый лидер оранжевой революцииФото: president.gov.by
Забытый всеми Виктор Ющенко возвращается в политику, причем с неожиданного входа – через Минск. Его с помпой при телекамерах принял Лукашенко, да еще и пожаловался Ющенко на «поток украинского оружия», которое якобы течет в Белоруссию через Россию. Конечно, ни один идиот не повезет оружие с Украины в Белоруссию через Россию, но Батьке надо было предъявить Москве хоть какую-то претензию. Зачем же? Подробности...
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Кокорин и Мамаев попали под тяжкую статью

Полузащитник Павел Мамаев (слева) и нападающий Александр Кокорин, похоже, доигрались до судимостиФото: Виталий Тимкив/РИА Новости,
Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили, судя по всему, серию избиений граждан в центре Москвы. Жертвами нападений стали водитель известной телеведущей и федеральные чиновники. Теперь профессиональная карьера футболистов, привлекавшихся к играм за сборную, оказалась под большим вопросом. Более того, хулиганам грозит реальный срок по статье средней тяжести. Подробности...
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Саудовского диссидента объявили жертвой «дипломатов-убийц»

Многие в Турции уверены в том, что опальный журналист казнен прямо в здании саудовского консульстваФото: Murad Sezer/Reuters
Вокруг Эр-Рияда возник скандал, который потребовал личного вмешательства Трампа и Эрдогана. Опальный саудовский журналист зашел за справкой в консульство королевства в Стамбуле и пропал. Арабская пресса трубит об убийстве. Под подозрением саудовские дипломаты. Возможно, диссидент жив и «посольской почтой» отправлен на родину. Часто ли страны используют свои дипмиссии для спецопераций? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Ради какой идеи можно вытирать ноги о живых людей

Юрий Грымов,
Моральный кодекс строителя коммунизма мы благополучно отправили на свалку – туда ему и дорога. Но почему сегодня нашему обществу проще всего существовать в рамках воровских «понятий»? И почему мы так изменились – так быстро? Подробности...
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Не верьте лжецам, которые пытаются добиться крови

Павел Данилин, политолог
Больше всего меня порадовала аргументация ингушской оппозиции о том, что Чечне отдали земли ингушей, богатые нефтью. Это для тех, кто понимает, очень и очень забавный аргумент. Подробности...

Мамаев и Кокорин – аппендиксы отечественного спорта

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Ни о каком большом футболе речи идти не должно. Комментаторы теперь будут говорить: посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил. Так, что ли? Это нормально? Это уголовщина. Подробности...
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    Как стать губернатором в России

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    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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        • На стороне Ельцина, жалею об этом

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          Зачем Европу пугают «российским вторжением» в Ливию

          Десять лет назад Владимир Путин гостил в Ливии у полковника Каддафи   9 октября 2018, 21:25
          Фото: Mikhail Klimentyev/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Смирившись с победой России в Сирии, Запад все активнее пугает других и себя «планами России на Ливию». Британские СМИ уже цитируют свои спецслужбы, которые грозятся с помощью киберопераций «выключить в Кремле свет» в том случае, если Россия «совершит вторжение в Ливию, чтобы получить контроль над нефтяными резервами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе». Но нужна ли вообще России Ливия и какие у нас в реальности планы на нее?

          В Лондоне озаботились российскими планами на Ливию. Как пишет британская пресса, в выходные для Терезы Мэй спецслужбы даже провели специальный брифинг на эту тему, рассказав ей о коварных замыслах Москвы. Появившаяся в The Sun статья дает представление о том, что волнует наследников Британской империи.

          «Россия перебрасывает войска и ракеты в Ливию в попытке загнать Запад в новую западню, предупреждают Терезу Мэй. Руководители спецслужб рассказали британскому премьеру, что Владимир Путин хочет, чтобы война разорвала североафриканскую страну, превратив ее в новую Сирию.

          Основная цель Москвы – взять под контроль крупнейший незаконный иммиграционный маршрут в Европу. Офицеры российского ГРУ, а также спецназ ГРУ уже прибыли в Восточную Ливию с целью обучения и поддержания канала связи.

          Две российские военные базы уже действуют в прибрежных городах Тобрук и Бенгази под прикрытием скандально известной российской частной военной компании «Вагнера», которая уже имеет там свои форпосты. Россия также разместила на территории Ливии системы ПВО С-300 и противокорабельные ракеты «Калибр».

          Если Москва возьмет под контроль восточное побережье, то это может спровоцировать новую волну беженцев, которые устремятся в Европу через Средиземное море, утверждает источник в британском правительстве. Источник добавил, что Путин использует в Ливии те же методы, что он применял в Сирии и Крыму.

          Источник считает, что Путин воспользуется никем не контролируемой ливийской территорией для оказания максимального влияния на Запад.

          «Дело в том, что мы крайне уязвимы с позиции иммиграционных и нефтяных потоков из Ливии, – добавил источник. – Это потенциально катастрофический шаг, который позволит Путину подорвать западную демократию, в то время как мы ничего не делаем».

          То, что это не сценарий нового блокбастера и не тонкий британский юмор, подтверждает и приведенное в той же The Sun высказывание главы комитета по иностранным делам палаты общин Тома Тугендхата:

          «Это чрезвычайно тревожная информация, что Россия хочет открыть новый фронт против Запада в Ливии, но это также не должно удивлять. Они, без сомнения, попытаются использовать миграционные маршруты через Африку. Нам нужен скоординированный ответ правительства, потому что дестабилизация в стране к югу от Сахары тесно связана с национальной безопасностью Великобритании».

          Заодно газета рисует и угрозу для великого британского флота и его базы в проливе между Европой и Африкой: «российский военно-морской порт на североафриканском побережье впервые за последние десятилетия начнет обслуживание кораблей, действующих в западной части Средиземноморья, а это – потенциальная угроза для Гибралтарского пролива».

          Можно было бы подтрунивать над тем, что англичане озаботились тем, что сейчас их должно волновать в последнюю очередь – миграционными потоками в Европейский союз, из которого они якобы скоро должны выйти. Или напомнить, что благодаря в том числе и Лондону Ливия перестала существовать как единое государство. Не говоря уже о том, что приписывать Путину планы завалить Европу беженцами из Африки – это вообще верх абсурда, ведь Европа сама «успешно» справляется с организацией этого безумного процесса.

          Но лучше быть серьезным и просто спросить – а зачем сейчас Лондону пугать мир «русской угрозой Ливии»? В чем дело?

          Этому есть две причины. Во-первых, в ходе все более тормозящего Брексита Великобритании важно показать свое огромное значение для Европейского союза: в качестве самого опытного и сильного геополитического игрока, в качестве военной силы и союзника по НАТО, в качестве того, кто защищает глупую Европу от извечной опасности в виде русского медведя. Это настолько примитивное и сильное желание, что для его реализации используется любой подвернувшийся повод.

          Ну а во-вторых, дело, конечно в важности самой Ливии – для всех, кто играет на геополитической шахматной доске по-крупному.

          Ливия как единое государство не существует уже семь лет – она развалилась после организованного Западом свержения Муаммара Каддафи, правившего этой страной 42 года. Учитывая, что сама единая Ливия возникла всего лишь в 50-х годах прошлого века, ее дезинтеграция по итогам иностранного вторжения была не случайна – а вот собрать ее воедино будет очень непросто.

          В распавшейся на части стране идет вялотекущая гражданская война, но на фоне нее не прекращаются попытки собрать воедино это важное для всех государство. Важное как для самих ливийцев и для их арабских соседей, так и для Европы. Потому что после исчезновения в Ливии единой сильной власти страна превратилась в транзитный путь для потоков беженцев из Африки в Европу. Да и вообще Ливия – наряду с Египтом – древнейшая часть Африки, известная европейцам, бывшая римская колония – слишком важна для ЕС, чтобы ей дали превратиться во второе Сомали, то есть фактически распавшуюся более четверти века назад страну.

          Поэтому все эти годы Европа, в первую голову, конечно, французы и итальянцы, пытается примирить враждующие в Ливии силы. Но без особого успеха. В разных районах Ливии правят местные кланы и отряды, есть некоторое количество радикальных исламистов, приехавших сюда на джихад в 2011 году, да так и осевших на месте. Признанное мировым сообществом правительство в Триполи не контролирует даже саму столицу. А самым влиятельным человеком в стране в целом является фельдмаршал Халифа Хафтар, под чьей властью находится уже более половины Ливии. Хафтара поддерживает соседний Египет, ему помогают и другие арабские страны, работает с ним и Россия, сохраняя при этом контакты и с правительством в Триполи, и вообще со всеми ливийскими игроками. Ведь во времена Каддафи у наших стран были очень близкие отношения – и общий интерес к друг другу остался. Но ни о каком военном участии России в ливийской сумятице не может быть и речи.

          При этом затянуть нас в Ливию все эти годы пытаются и сами ливийцы, и итальянцы. Италия вообще больше всего пострадала от распада Ливии – ведь с этой бывшей колонией у нее не только соседские, но и теснейшие экономические связи. А после 2011 года итальянцы получили вместо ливийских нефтедолларов потоки беженцев – и невнятную позицию Евросоюза в ответ на свои призывы что-то сделать для остановки этого потока.

          Поэтому в Риме очень хотели, чтобы Москва присоединилась к усилиям по наведению порядка как в самой Ливии, так и в Средиземном море – однако обострившиеся после Крыма отношения ЕС и России делали невозможными даже планы на подобную операцию. Естественно, Россия не собирается наводить порядок там, где европейцы все поломали, но и отстраненно смотреть на будущее Ливии мы не собираемся. И вовсе не только из-за баз в Тобруке и Бенгази. А потому, что у нас были и есть в этой стране более чем серьезные экономические интересы: ливийцы покупали у нас оружие, мы строили там железные дороги, были общие проекты и в нефтяной и газовой отраслях. Ни от чего этого отказываться Россия не собирается – но платить и тем более «прибираться» в Ливии за европейцев мы не намерены.

          Несколько десятков российских военспецов помогают в Ливии Хафтару, и его администрация и так предлагает России различные выгодные проекты – но мы не собираемся ничего там захватывать. Нужно достичь соглашения о будущем едином устройстве Ливии, провести там выборы и после этого заключать контракты уже с новым правительством. Выборы нового парламента и президента запланированы на декабрь. Но они могут и сорваться, ведь ни Триполи, ни Хафтар так и не пришли к окончательному соглашению на этот счет. Попытки президента Франции Макрона выступить посредником между сторонами ливийского конфликта не оказались успешными.

          Поэтому так важна конференция по Ливии, которая соберется через месяц в итальянском Палермо. Правительство Италии уже пригласило на нее Владимира Путина. Но даже если в итоге Россия будет представлена не президентом, а Сергеем Лавровым, это станет важным шагом как в смягчении отношений между ЕС и Россией, так и в самом ливийском урегулировании. Без России его все равно не достичь, но и за счет России у ЕС это сделать точно не получится.

          Понятно, что это признание Европой вовлеченности России в ливийские дела категорически не нравится ни Британии, ни США. Вот и появляются страшилки про Путина, который готовится захватить Ливию и направить на Европу орды беженцев. Хотя куда честнее было бы говорить о том, что Запад сделал все для того, чтобы ливийцы в очередной раз убедились в его враждебности. И обратили свои взоры на Москву.


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