Посольство в Лондоне отреагировало на данные о «планах» России в Ливии

Посольство России в Лондоне с юмором восприняло информацию британской газеты The Sun об имеющихся у России «планах» в отношении Ливии.

«Неужели британские СМИ надеются, что Россия придет и исправит ту неразбериху, которая создавалась в Ливии западной коалицией в течение семи лет?», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter посольства.

Do the UK media hope Russia to come and repair the mess-up Western coalition has created in Libya in 7 years? pic.twitter.com/03h3Z2SKFL — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 9 октября 2018 г.

К записи прилагаются скриншоты материалов, опубликованных британским изданием.

Ранее газета The Sun сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Россия собралась «превратить Ливию в новую Сирию».



В частности, речь шла о якобы находящихся в этой стране офицерах ГРУ, ракетах «Калибр» и комплексах С-300.