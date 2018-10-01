Британия испугалась «офицеров ГРУ», «Калибров» и С-300 в Ливии

Спецслужбы Великобритании заявили главе правительства страны Терезе Мэй, что Россия якобы «хочет превратить Ливию в новую Сирию», пишут британские СМИ.

Как пишет Sun, ссылаясь на высокопоставленный источник в британском правительстве, спецслужбы считают, что глава российского государства Владимир Путин якобы намерен «хочет превратить эту североафриканскую страну в «свою новую Сирию». При этом в качестве главной цели России британские спецслужбы называют «контроль над крупнейшим маршрутом нелегальной миграции в Европу».

Издание утверждает, что на востоке Ливии уже находятся «десятки офицеров российской военной разведки ГРУ и ее спецназа». Они прибыли в страну «для обучения и поддержания канала связи», пишет газета, добавляя, что российская сторона поддерживает главу Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара и «снабжает его войска тяжелой техникой», передает РИА «Новости».

Sun заявила, что российские военные базы уже действуют в Тобруке и Бенгази. По версии газеты, в качестве прикрытия используется ЧВК Вагнера, у которой «там уже есть форпосты».

Кроме того, Sun даже без ссылок на источники пишет о ракетах «Калибр» и комплексах С-300, которые якобы уже находятся в Ливии.

По мнению газеты, если Россия получит контроль над ливийской береговой линией, «это может вызвать новую волну мигрантов, пересекающих Средиземное море».

Как утверждает источник издания, «то, что Путин делает в Ливии, в точности соответствует тактике, которую он раньше применял в Сирии и Крыму». По словам источника, Путин использует «для максимального влияния» на Запад «неконтролируемое пространство».

Источник подчеркивает уязвимость Европы не только для миграционных потоков, но и для нефтяного кризиса.

Глава международного комитета британского парламента Том Тагендхэт назвал эти сообщения «крайне тревожными» и потребовал от британского руководства ответить на угрозу. Тагендхэт заявил, что якобы существующие планы России «открыть новый фронт против Запада» в Ливии «не должны удивлять».

Напомним, британское издание Sunday Times сообщило, что военное командование Соединенного Королевства якобы готово «выключить в Кремле свет», оставив Москву без электроэнергии, если Россия вдруг решит напасть на Ливию или одну из стран Запада.