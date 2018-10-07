Лондон пообещал «выключить в Кремле свет» в случае нападения России на Ливию

Британское издание The Sunday Times утверждает, что военное командование Соединенного Королевства якобы готово «выключить в Кремле свет», оставив Москву без электроэнергии, если Россия вдруг решит напасть на Ливию или одну из стран Запада.

По словам неназванного высокопоставленного источника в службах безопасности королевства, если президент России Владимир Путин прикажет российским войскам «захватить маленькие острова, принадлежащие Эстонии», либо «совершит вторжение в Ливию, чтобы получить контроль над нефтяными резервами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе», либо «использует нерегулярные формирования, чтобы осуществить нападение на британские войска или создать угрозу новым британским авианосцам», то Британия активизирует «наступательный киберпотенциал, включая способность выключать свет в Кремле», передает ТАСС.

Источник объясняет готовность совершать наступательные кибероперации против России тем, что Великобритании не достает обычных оборонных ресурсов, чтобы противостоять «агрессии Кремля».

Напомним, в конце июля Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара объявила о контроле 90% территории Ливии. А в начале сентября в армии Хафтара заявили о готовности навести порядок в Триполи.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о шансах Халифы Хафтара занять место Муаммара Каддафи.