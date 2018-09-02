В армии Халифы Хафтара заявили о готовности навести порядок в Триполи

Ливийская национальная армия готова вмешаться в ситуацию в Триполи, где не прекращаются бои между враждующими группировками, заявил командующий войсками спецназначения вооруженных сил Ливии «Ас-Саика» («Молния») Ванис Бухамада.

По его словам, ЛНА готова «остановить столкновения в столице, с суши, моря и воздуха». Военные ожидают «приказов главнокомандующего фельдмаршала (Халифы) Хафтара», передает ТАСС со ссылкой на Afrigatenews.

Бухамада заявил, что «героические бойцы спецназа заплатили и продолжают расплачиваться своими жизнями за стабильность родины». Как заверил Бухамада, «ничто не помешает» его бойцам «направиться в Триполи или любое другое место в Ливии», чтобы обеспечить безопасность жителей страны.

В Триполи продолжаются столкновения между седьмой пехотной бригадой, состоящей в основном из выходцев из Тархуна, и батальоном «Революционеров Триполи», подчиняющимся правительству национального согласия. В результате боев гибнут и получают ранения мирные жители.