Лондон прокомментировал сообщения о готовности «выключить в Кремле свет»

МИД Великобритании прокомментировал публикации СМИ о подготовке Лондоном киберударов по объектам в России, сообщило российское посольство.

Великобритания отказалась предоставлять дополнительные подробности относительно прозвучавших в адрес Москвы обвинений, поэтому посольство считает, что российской стороне «и комментировать по существу этих обвинений нечего».

МИД Великобритании расценил публикации СМИ как «проявления свободы общественной дискуссии», вмешиваться в нее власти страны отказались. При этом Лондон подтвердил, что обладает «наступательным киберпотенциалом», но намерен задействовать его «в строгом соответствии с международным правом», говорится на сайте посольства.

Посольство сочло это попыткой властей Великобритании «дистанцироваться от безответственных публикаций СМИ и цитируемых в них «анонимных источников», пугающих публику сценариями «захвата Россией островов у берегов Эстонии».

Посольство отмечает, что Лондон напрямую не отрицает «наличия агрессивных планов». Однако Москва рассчитывает, что Великобритания будет «действовать в соответствии с международным правом, включая основополагающий запрет на применение силы или угрозы силой».

При этом остается вопрос о том, как относиться к «утечкам» в британских СМИ со ссылками на анонимных официальных лиц. В случае искажения информации британские власти должны отреагировать, пояснить, что «речь идет о фальшивых новостях», отметили в посольстве.

«В противном случае СМИ могут изрядно подпортить репутацию Великобритании в глазах многих государств, что сейчас и происходит», – заявила российская сторона, подчеркнув, что имеет место не «свободная общественная дискуссия», а «злоупотребление свободой слова в ущерб читателю».

Напомним, британское издание The Sunday Times сообщило, что военное командование Соединенного Королевства якобы готово «выключить в Кремле свет», оставив Москву без электроэнергии, если Россия вдруг решит напасть на Ливию или одну из стран Запада.