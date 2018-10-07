В Госдуме отреагировали на угрозу Лондона отключить свет в Кремле

Предупреждения британской стороны о массивных кибератаках в отношении России в случае «агрессии» с ее стороны являются попыткой оправдать собственные действия при дальнейшей эскалации напряженности, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По словам Новикова, такого рода предупреждения Запада свидетельствуют только о том, что их не интересует реальная картина и положение вещей, они готовятся к дальнейшей эскалации напряженности во взаимоотношениях с Россией. «Уже сейчас делают все, чтобы оправдать агрессивные действия тем, что Россия сама нарушает международные правовые нормы», – сказал депутат РИА «Новости».

По словам парламентария, фраза об «отключении света в Кремле» – это лишь яркий оборот, «блестящая штучка», призванная привлечь общественное внимание. «Общественность поддается чаще всего именно на такие блестящие штучки. В данном случае блестящая штучка – это отключение света в Кремле», – пояснил он.

Новиков подчеркнул, что в очередной раз Запад стремится демонизировать Россию, а также показать свою готовность противостоять «внешнему давлению» со стороны России, хотя в действительности ситуация обратная.

Противостоять такой политике Запада можно только с помощью наращивания экономического потенциала страны, уверен парламентарий. «Любые внешние угрозы могут быть предотвращены только в том случае, если им будет противопоставлено эффективное, энергичное, быстрое внутреннее развитие», – сказал он, подчеркнув, что главной задачей является пересмотр внутреннего социально-экономического курса на обеспечение развития страны, который бы создавал надежный фундамент для предотвращения внешних опасностей.

Ранее в воскресенье британское издание The Sunday Times сообщило, что военное командование Соединенного Королевства якобы готово «выключить в Кремле свет», оставив Москву без электроэнергии, если Россия вдруг решит напасть на Ливию или одну из стран Запада.