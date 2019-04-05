Заседавшие в Триполи министры Сараджа сбежали в Тунис

Министры Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа покинули ливийскую столицу и направились в Тунис, сообщил информационный канал «Аль-Гад».

Точное число покинувших Ливию представителей ПНС не называется. Однако известно, что высокопоставленные сторонники Сараджа оставили Триполи после начала наступления войск Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, передает ТАСС.

По поступающим данным, в четверг армия Хафтара начала активное продвижение в сторону Триполи, без боя установив контроль над рядом населенных пунктов на подступах к главному городу Ливии.

В последние часы лояльные ПНС формирования оставили расположенный в 50 км к юго-западу от столицы населенный пункт Эль-Хира, где находятся промышленные объекты, а также Эль-Азизию – стратегически важный плацдарм в пригороде Триполи.

Накануне вечером стало известно, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи, где заседает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем.

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