Хафтар приказал начать наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи, сообщает Al-Arabia.

Он приказал своим силам наступать на Триполи для «освобождения его от террористов», а также призвал жителей города «сложить оружие и поднять белый флаг», передает РИА «Новости».

В Триполи заседает правительство национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджем.

Незадолго до заявления Хафтара правительство национального согласия объявило общую военную готовность. Это было сделано после сообщения сил Хафтара о продвижении на запад.

В феврале армия Хафтара взяла под контроль крупнейшее нефтяное месторождение Ливии. Тогда столкновения с силами правительства национального согласия не происходило.