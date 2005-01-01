Эксперт рассказал о новой войне в Ливии

«Соотношение сил, безусловно, в пользу Ливийской национальной армии, потому что в стране действуют разрозненные формирования, лишенные единого командования», – сказал газете ВЗГЛЯД арабист Вячеслав Матузов, комментируя решение маршала Хафтара захватить Триполи.

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, лично знакомый с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром не исключил, что решение войти в Триполи было принято Хафтаром после договоренности с Фаизом Сараджем, номинальным главой правительства, которое поддерживает ООН. Это правительство реальной власти не имеет, а опирается только на международную поддержку, напомнил Матузов.

Он уверен, что основное желание главы Ливийской национальной армии – навести порядок в стране, которая уже восемь лет «находится в раздробленном состоянии и разрухе».

Говоря о позиции западных стран, Матузов отметил, что они выступают за «успешное», то есть мирное разрешение ситуации в Ливии. «Они не станут возражать в случае, если наступление на Триполи не будет носить кровавый характер. А если будет «неуспешным», то окажется виноватым Хафтар», – заключил политолог.

По мнению эксперта, России не стоит вмешиваться во внутриливийский конфликт, а урегулирование ситуации должно происходить под эгидой ООН и других международных организаций.

В четверг Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения его от террористов. Он также поручил обеспечить безопасность иностранцев в Триполи и не стрелять в мирных граждан, сообщал телеканал Al-Arabia.

В свою очередь, глава правительства национального согласия Файез Саррадж приказал подконтрольным ему войскам защитить мирных граждан, писала газета Al-Marsad.

Тем временем, как сообщает новостной портал «Аль-Марсад», командиры формирований из ливийского города Мисурата пообещали остановить наступление Хафтара. В коммюнике так называемый военный совет «революционеров» Мисураты, расположенной в 200 км к востоку от Триполи, объявил о готовности противостоять «зловещему наступлению». Как сообщает ТАСС, полевые командиры, которые формально подчиняются Сараджу, призвали премьера «без промедлений» отдать приказы командирам всех подразделений Запада, чтобы сорвать продвижение «мятежного тирана», как они назвали Хафтара, и его попытки стать «правителем» Ливии.