Эксперт оценил шансы Хафтара захватить власть в Ливии

«Основная боевая сила Хафтара – это финансы. Он просто подкупает на эмиратские деньги все силы, которые были лояльны Фаизу Сараджу», – заявил газете ВЗГЛЯД специалист по Ближнему Востоку Сергей Серегичев. Так он отреагировал на сообщения о том, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар без боя занимает столицу страны Триполи.

Доцент РГГУ, специалист по Ближнему Востоку Сергей Серегичев убежден, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар не сможет полностью взять Триполи под контроль из-за нехватки сил.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне вечером фельдмаршал Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи, где заседает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. После этого стало известно, что министры ПНС Сараджа покинули ливийскую столицу и направились в Тунис.

Но говорить о том, что реальный контроль над Ливией переходит в руки Хафтара, явно преждевременно, полагает Серегичев.

«Основная боевая сила Хафтара – это финансы. Он просто подкупает на эмиратские деньги все силы, которые были лояльны Фаизу Сараджу. А когда деньги закончатся, то начнутся проблемы. Штурмовать город ему никто не даст, в Триполи полно иностранных наемников. Он на коротком поводке у Парижа. Его личную охрану обеспечивают французы», – сказал Серегичев.

По его оценке, у Хафтара не так много живой силы, дефицит военной силы, поэтому, продвигаясь в Триполи, он вынужден оголять все фланги. «Вряд ли он начнет полномасштабный штурм города с миллионным населением. Сараджу только этого и надо, это поможет ему объединить разрозненные группировки в Триполи. Хафтар не взял ни одного объекта без внешней поддержки. Он на «костылях» доковылял до Триполи», – пояснил эксперт.

Даже если предположить, что Хафтару удастся провести штурм, то в будущем он не сможет удержать город под своим контролем. «У него весь контроль идет через зарплатную ведомость. Сарадж может перенести столицу в другой город. Это политический спектакль», – уверен Серегичев.