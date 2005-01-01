Британия созвала экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Ливии

Великобритания созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливии, сообщило представительство Соединенного Королевства при международной организации.

Заседание назначено на пятницу, 15.00 (22.00 мск), оно пройдет в закрытом режиме, передает ТАСС.

«Глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Гасан Саламе сообщит членам СБ ООН о текущей ситуации», – сообщило представительство Великобритании при ООН.

Представители Соединенных Штатов, Франции, Италии, Великобритании, а также Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по итогам прошедшего в Вашингтоне заседания совета глав МИД стран НАТО призвали все стороны конфликта в Ливии к деэскалации напряженности.

«(...) Наши правительства выступают против любых военных действий в Ливии и будут считать виновной любую сторону, которая способствует дальнейшему развитию конфликта», – говорится в заявлении Госдепа США.

«Во время переходного периода в Ливии военные действия и угрозы односторонних действий могут вернуть страну в состояние хаоса. (...) Все стороны [конфликта в Ливии] должны конструктивно работать со спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гасаном Саламе», – подчеркивается в заявлении Госдепартамента.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что в Ливии не будет применен силовой сценарий и кризис будет урегулирован политико-дипломатическим методом.

Накануне вечером командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи, где заседает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем.

После этого стало известно, что министры Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа покинули ливийскую столицу и направились в Тунис.

Арабист Вячеслав Матузов прокомментировал газете ВЗГЛЯД решение маршала Хафтара захватить Триполи.